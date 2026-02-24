自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》新國會遷建 首選中正紀念堂

2026/02/24 05:30

◎ 黃惟冰

根據媒體報導，立法院長韓國瑜有意推動國會遷建，並以台北圓山大飯店為優先選項。然而，個人認為，不論是基地位置、建物本體，還是政治意義，中正紀念堂的條件都明顯優於台北圓山飯店，應該列為首選。

第一，中正紀念堂緊鄰捷運站，且該站為雙捷共站，其中紅線捷運更行經台北車站。有如此動線，不僅方便中南部立委從高鐵台北站轉乘，對於備詢官員與參訪民眾而言，也都極為方便。相較之下，台北圓山飯店與捷運站相對較遠，再加上地勢較高，一般人難以自捷運站步行前往。與立法院現址相比徒增的距離感，亦不利新國會的形象營造。

第二，台北圓山飯店建物本體已完工超過五十年，雖然安全無虞，但新國會應以百年大計作為規劃尺度，圓山飯店的結構是否足以支持，還是需要另行補強，不無疑問。與其傷筋動骨的修修補補，削足適履，既然都要遷建，新國會就應該從頭開始，力求氣象一新。

第三，蔣介石的歷史功過國人早有不同看法，再加上中正紀念堂顯而易見崇拜威權強人的設計，已與現代民主社會的氛圍格格不入，若能將該地轉型用於新國會的遷建，讓這一塊精華地從一人獨占變為全民共享，其中巨大的反差，絕對足以成為台灣民主化進程最好的註腳。

從各方面來看，中正紀念堂的條件都好過台北圓山飯店。韓國瑜作為立法院長，若有意推動國會遷建，應該有從大處著眼，從長計議的格局，而非故步自封，刻意迴避。

（作者從事公共服務業）

