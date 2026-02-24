自由廣場》關稅風暴中的保單 台美ART協定的戰略意義

◎ 馨娜

美國最高法院最近裁定川普政府「對等關稅」違憲失效，引發國內輿論震盪。有論者質疑賴政府在裁決前與美方簽署《台美對等貿易協定（ART）》，是用「廿兆台幣」換取一個「失效的目標」。然而，這種批評僅著眼於單一裁決的短期損益，嚴重低估台灣在保護主義浪潮中搶建制度性地位的迫切需要。

川普政府的貿易邏輯並非單一法源，即便IEEPA關稅被裁定違憲，白宮仍有三〇一條款、二三二條款等可用，且已明確表態將尋求替代授權，其「美國優先」的核心並不會動搖。賴政府的決策重點不在博弈美國大法官的判決結果，而是透過ART協定，將台灣從全球無差別課稅的獵物名單中移除，轉入「盟友優先」區。這是一份確保無論美方法源如何更迭，台灣皆具備特殊溝通與互信基礎的「戰略保單」。

至於「廿兆代價」，包括五千億美元投資、能源採購與國防預算，若簡化為買賣關稅的賠款，更是倒果為因。事實上，對美能源採購是分散能源風險、邁向淨零轉型的路徑；強化國防與產業投資，更是守護台灣自主權、維持技術領先的國策。當台灣與美國的利益深度綁定，台灣的安全便從口頭承諾提升為美國的「核心利益」。這種由共同利益所形成的戰略價值，絕非一時的關稅稅差能衡量。

輿論批評政府「卑躬屈膝」、自甘割離半導體產業鏈。若從「風險管理」的高度審視，這恰恰是管控不確定性的必要之舉。在全球貿易秩序重組的深水區，中小型經濟體若不主動出擊，極易淪為大國祭品。若政府當時採取觀望態度，等到法律爭論塵埃落定，台灣恐早已錯失在川普新政初期建立特殊地位的黃金之窗。屆時台灣半導體將面臨更具破壞力的排擠效應，其損失恐更難估算。

台美ART協定的價值，不在於鎖定某一特定關稅稅率，而在於建立一個無論美方法源如何更迭，台灣都具備優先溝通地位的制度基礎。這絕非喪權辱國，而是對時機成本的清醒決斷：在關稅迷霧尚未散去之前，搶先鎖定長期穩定的台美經貿框架。戰略視野絕非虛擬的口號，而是奠基於對時機與代價的現實評估。賴政府的決策邏輯正說明了：台灣的長治久安，終究需要制度扎根，而非國際政治的僥倖。

（作者從事國外業務）

