自由廣場》（北社評論）美國司法震盪之後 台灣更要站穩腳步

2026/02/24 05:30

◎ 羅浚晅

二〇二六年二月廿日，美國最高法院以六比三裁定，川普政府援引《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》課徵全球關稅違憲。必須冷靜理解：違憲的是將IEEPA當成全面性關稅工具；未受影響的是三〇一、二三二與一二二等既有法源。換言之，美國關稅制度並未崩解，而是法源重置。判決後，美方依一二二條款宣布十五％臨時全球關稅，政策並未停擺，只是換軌運作。

多方評析指出，裁決對台灣實際影響有限。台灣輸美產品多數適用二三二條款架構，台美協議並未因IEEPA被推翻而失效。真正值得關注的，不是「白忙一場」，而是台灣是否已經完成戰略卡位。

台灣確立對等關稅上限十五％，不再與最惠國稅率疊加，二〇七二項產品獲豁免，平均實質關稅由約卅五％降至約十二％。更關鍵的是二三二條款待遇的確定性。鋼鋁與半導體屬國安範疇，台灣被納入制度保障架構，供應鏈角色被正式確認。這不是運氣，而是談判與產業實力累積的結果。

即便IEEPA遭判違憲，全球供應鏈重組早已發生。許多台商在關稅風暴初起時便將產線自中國移回台灣，或轉為南向布局，重新接軌美國市場。廠房已建、物流已成形，結構性位移不會因司法判決而逆轉。台灣已站上新供應鏈的重要轉折點。

此時若藍白見獵心喜，在對立氛圍下鼓吹重啟談判，甚至以情緒化反美論述操作議題，恐怕才是真正的風險。關稅數字從來不是單純算術，而是建立在信任與戰略同盟之上。二〇二五年台灣對美順差逾一千五百億美元，既是競爭力，也具高度敏感。若輕率翻桌，美國完全可依三〇一條款啟動針對性措施，衝擊將直接落在產業與就業之上。成熟國家的選擇，不是情緒對抗，而是戰略穩健。

台美關係的核心，不只關稅，而是供應鏈合作、安全架構與民主價值的連結。方向不是翻桌，而是守約、優化、深化。關稅可以調整，制度可以優化，但戰略夥伴關係才是真正的台灣之盾。

在動盪世界之中，台灣不能焦躁，更不能自亂陣腳。我們已經完成卡位，關鍵在於守住定見。當我們站穩，光自然會出現。

（作者是台灣北社社長）

