自由廣場》茶敘可以落幕 制度協商不能散場

五院茶敘若只留下握手合照與和氣畫面，台灣憲政就等於再浪費一次修補裂痕的機會。人民真正要看的，從來不是誰先舉杯、誰坐主位，而是總統能否把政治對撞拉回制度協商，把朝野互罵轉成可追蹤的程序治理。

台灣並不缺少辯論，而是太常把辯論做成表演。近年朝野衝突動輒升高成體制對撞，立法攻防、行政回應與司法爭議彼此外溢，最後最受傷的不是哪一黨聲量，而是社會對程序的信任。民主政治可以激烈，但不能失序；可以競爭，但不能把規則當道具。五院茶敘真正的價值，就在於能否讓衝突回到規則內處理。

總統在這裡的角色，不是替任何一方判輸贏，而是發動制度協商、穩住憲政節奏。真正的領導能力，不是把場面講得漂亮，而是讓彼此不信任的政治力量仍願意進入同一套程序、接受同一套追蹤、承擔同一套檢驗。能把情緒政治導回程序政治，才算把國家往前推。因此，茶敘若要有意義，至少要交出三項可檢驗成果：建立常態化院際協商節奏、可追蹤的公開協商流程、把政治語言從「誰輸誰贏」改成「制度前進多少」，否則再多同框都只是政治美術。

所謂朝野共商國是，也不能停在口號。真正的國是，是把不同性質的衝突分流處理：政策爭議進入實質審議，權限爭議先做法制釐清，涉及社會信任的議題提高透明度並公開說明。若沒有分層與分流，高層會面就只是把衝突延後，無法把衝突化解。

憲政節制不是軟弱，而是權力自覺。立法機關不該以多數壓扁程序，行政機關不該以執政之名迴避溝通，任何政治力量也不該把司法議題拖進群眾動員的情緒戰。每一院都可以堅持立場，但都必須承認邊界；可以強硬攻防，但不能拒絕制度化協商。

人民檢驗這場茶敘的標準其實很簡單：會後有沒有明確議程表，有沒有跨院窗口，有沒有定期回報，有沒有在下一次爭議來臨時真的啟動機制。看得到流程、追得到責任，政治才算成熟；只看得到照片、聽得到口號，憲政就還在原地打轉。

（作者是退休人員）

