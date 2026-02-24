自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》華盛頓時刻與當代台灣人的歷史使命

2026/02/24 05:30

◎ 林逸民

農曆新年之際，曹興誠自謙「台灣的一介公民」發表公開信提醒習近平：嬴政滅六國完成「統一大業」成為始皇帝，其結果是國祚近七百年的秦國竟在短短十五年後徹底滅亡，不論秦國王室，還是重臣李斯、趙高，下場都極其悲慘；共產中國建國後，開國元勳們大多數遭受慘烈迫害，中國人民更是生靈塗炭。

這些歷史教訓告訴世人：「武力統一不可能帶來什麼民族復興，反而會給自己國家、民族帶來毀滅性的災難。」習近平若想完成身為中國領導人的歷史使命，侵略台灣是死路，還政於民才是正途。

大罷免期間，我們稱呼曹興誠志工，比稱呼董事長或創辦人更具敬意，他父親於一九四七年先來台任教，母親懷著他尚在北平，一歲多時母子來台成為一九四九年移民潮一員，如今驕傲地自稱台灣一介公民，這樣的情懷又更讓人敬佩。

曹興誠公民的殷殷提醒，不只是向習近平喊話，也是同時在警醒台灣人：秦滅六國最後，齊國幾無抵抗投降，沒有換來和平，而是經歷秦國暴政，又深陷秦末與楚漢之爭戰亂；國共戰爭末期，許多國民黨軍投降，沒有換來和平，而是遭送往韓戰戰場當炮灰、在大躍進中陷入飢荒、在文化大革命慘遭鬥爭。

對這個世代的台灣人來說，我們也站在歷史的十字路口，投降中國是死路，正常化國家才是正途。我們不應逃避自己的歷史使命、為了歷史的重擔憂愁，反而是應該驕傲地認為何其幸運，身為決定台灣歷史的一代，積極面對重責大任。

許多年輕一代台灣人沒有經歷過戒嚴時期，出生就呼吸民主自由的空氣，難以想像蔣介石自中國流亡來台帶來專制極權的黑暗過往，也因此對中國的專制掉以輕心，但民主原生世代視民主為天經地義，認清專制極權的可怕之後，必會挺身扛起捍衛民主自由的歷史使命。

中國的生存發展之路只有放棄武力侵略、還政於民，然而，當中國領導人不走這條道路，堅持倒行逆施，台灣人就面臨「華盛頓時刻」：華盛頓本來熱愛英國文化，當他聽聞英王喬治三世宣言武力鎮壓時，誓言與這樣不公不義的國家斷絕關係，建立如今成為世界獨強的美國。

美國獨立戰爭時僅有東岸十三州，人口還不如現在的台中市，既然如此，台灣還能稱霸全球嗎？的確如此，雖然台灣沒有軍事征服世界，但是在半導體製造、無數隱形冠軍領域，都執世界牛耳。

台灣人別再憂讒畏譏、妄自菲薄，任人欺凌不是選項，自立自強才是正途。台灣正處於歷史時刻，當代台灣人的歷史使命就是：建立正常國家，為現在與未來逐鹿全球的台灣世世代代，奠定萬世不移的堅實基礎。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書