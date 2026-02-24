自由廣場》華盛頓時刻與當代台灣人的歷史使命

◎ 林逸民

農曆新年之際，曹興誠自謙「台灣的一介公民」發表公開信提醒習近平：嬴政滅六國完成「統一大業」成為始皇帝，其結果是國祚近七百年的秦國竟在短短十五年後徹底滅亡，不論秦國王室，還是重臣李斯、趙高，下場都極其悲慘；共產中國建國後，開國元勳們大多數遭受慘烈迫害，中國人民更是生靈塗炭。

這些歷史教訓告訴世人：「武力統一不可能帶來什麼民族復興，反而會給自己國家、民族帶來毀滅性的災難。」習近平若想完成身為中國領導人的歷史使命，侵略台灣是死路，還政於民才是正途。

大罷免期間，我們稱呼曹興誠志工，比稱呼董事長或創辦人更具敬意，他父親於一九四七年先來台任教，母親懷著他尚在北平，一歲多時母子來台成為一九四九年移民潮一員，如今驕傲地自稱台灣一介公民，這樣的情懷又更讓人敬佩。

曹興誠公民的殷殷提醒，不只是向習近平喊話，也是同時在警醒台灣人：秦滅六國最後，齊國幾無抵抗投降，沒有換來和平，而是經歷秦國暴政，又深陷秦末與楚漢之爭戰亂；國共戰爭末期，許多國民黨軍投降，沒有換來和平，而是遭送往韓戰戰場當炮灰、在大躍進中陷入飢荒、在文化大革命慘遭鬥爭。

對這個世代的台灣人來說，我們也站在歷史的十字路口，投降中國是死路，正常化國家才是正途。我們不應逃避自己的歷史使命、為了歷史的重擔憂愁，反而是應該驕傲地認為何其幸運，身為決定台灣歷史的一代，積極面對重責大任。

許多年輕一代台灣人沒有經歷過戒嚴時期，出生就呼吸民主自由的空氣，難以想像蔣介石自中國流亡來台帶來專制極權的黑暗過往，也因此對中國的專制掉以輕心，但民主原生世代視民主為天經地義，認清專制極權的可怕之後，必會挺身扛起捍衛民主自由的歷史使命。

中國的生存發展之路只有放棄武力侵略、還政於民，然而，當中國領導人不走這條道路，堅持倒行逆施，台灣人就面臨「華盛頓時刻」：華盛頓本來熱愛英國文化，當他聽聞英王喬治三世宣言武力鎮壓時，誓言與這樣不公不義的國家斷絕關係，建立如今成為世界獨強的美國。

美國獨立戰爭時僅有東岸十三州，人口還不如現在的台中市，既然如此，台灣還能稱霸全球嗎？的確如此，雖然台灣沒有軍事征服世界，但是在半導體製造、無數隱形冠軍領域，都執世界牛耳。

台灣人別再憂讒畏譏、妄自菲薄，任人欺凌不是選項，自立自強才是正途。台灣正處於歷史時刻，當代台灣人的歷史使命就是：建立正常國家，為現在與未來逐鹿全球的台灣世世代代，奠定萬世不移的堅實基礎。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

