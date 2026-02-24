社論》藍白不該繼續當台灣的麻煩製造者

國民黨23日在中央黨部舉行新春團拜，立法院黨團總召傅傅崐萁出席。（記者方賓照攝）

美國川普總統為回應最高法院裁定對等關稅無效，宣布依據貿易法第一二二條，對全球課徵十五％暫時性關稅。台灣朝野因此爭端再起，在野質疑台美已簽署的「對等貿易協定（ART）」效力，甚至要求直接廢棄。相較同為對美貿易順差國家的日韓，皆明確表態既有承諾不變，台灣顯得立場未定。在野的主張，對推進台美貿易進程，投下不利變數。另方面，為提升不對稱戰力所提出的一‧二五兆元國防特別預算案，主要用於對美軍購，卻在國會受阻逾三個月。上述議案高度攸關台灣在全球政經變局的戰略位置，並在區域安全情勢中彰顯防衛角色。為化解爭端，賴總統已表明願赴立法院說明國政。立法院今開議，藍白是否阻撓，繼續施展拖延，傷害國家利益，很快就見分曉。

台美在農曆年前完成「對等貿易協定」簽署，確立台灣在對等關稅及二三二條款關稅上的優惠待遇，堪稱對美貿易順差國家裡最優厚的安排。我們應儘速落實協定承諾，加速提升產業國際競爭力，並確立台美在高科技領域的戰略夥伴關係。正如賴清德總統所言，這是台灣經濟與產業脫胎換骨的關鍵時刻。然而，美國最高法院裁定川普政府課徵對等關稅無效，在野隨即鼓譟，甚至主張廢棄台美甫簽署的協定。經貿專家則警告切勿誤判，以為可對美國食言，或承諾打折。美國財政部長貝森特亦明言：「盟友必須履行合約，否則川普總統有權禁止貨物進入市場」。事實上，關稅戰未止歇，只是更換法源，川普總統仍握多重行政手段。美國推行以國家安全與經濟安全為目標的全球貿易秩序，未來只會更加制度化。

相較藍白試圖改變台美貿易進程，日韓等國對與美國既有的貿易談判並未動搖。日本重申，先前投資承諾的首輪計畫「無論如何都會照常推進，因為這些投資對日本也有利」。韓國則召開部際會議，同意繼續推進相關法案的立法工作，不受任何干擾。總統發言人表示：「儘管美國法院裁決增加全球貿易環境的不確定性，韓國仍計劃在韓美特殊同盟基礎上持續友好談判，以免破壞雙邊協定所保障的利益平衡與出口條件。」台灣對美貿易順差持續擴大，去年逼近一五〇〇億美元，較前年翻倍。同屬貿易順差國，日韓看清情勢，未有誤判。反觀我們若刻意延宕，絕非明智之舉。信用是最重要資產，一旦態度反覆或遭美方質疑，政治代價將遠超過關稅數字。在野卻摩拳擦掌，大玩危險遊戲，可謂居心叵測。

維繫台美貿易的重要性無庸贅述，兩國的軍事合作更是關鍵。藍白持續阻擋國防特別預算案，美國數十位跨黨派參眾議員致函台灣朝野，強烈呼籲立法院應通過跨年度且具規模的國防特別預算，以因應當前局勢並展現自我防衛決心。在野立委則打算另提縮水版，內容則大打折扣。這些重量級議員警示，若僅獲「部分編列」資金，缺乏賴總統所提特別預算的顯著投入，恐不足以應對威脅。雖然立法院正副院長共同聲明，強調列為會期最優先議案。但未來國防委員會將成為審議主戰場，國民黨團為此調整策略，兩位黨籍正副院長不再參與國防委員會，改由更聽命黨團指揮的成員替補。這意味著國防特別預算案恐難維持行政院版原貌。倘若導致外行干預內行，勢必扭曲與打擊國軍在作戰與兵力整建計畫的嚴謹規劃。

同樣對比日韓，兩國均已提高軍費，獲民意廣泛支持的日本高市早苗內閣，更提出歷年最大規模的防衛預算，不僅為因應區域威脅，更是不讓自身成為島鏈安全的破口。川普與中國領導人習近平預定三月底會晤，習近平預料將把美國軍售台灣列入主談議題，試圖改變美國對台政策。而川普近期在對等關稅政策受挫，也將對「川習會」造成影響。我們若否定台美貿易協定，或延宕對美軍購時程，恐會讓習在台灣議題上更取得對美談判優勢。總統數度呼籲國會儘速處理，昨與五院院長茶敘，再盼朝野能化分歧為團結，顯見茲事體大。二十一年前，美國決定出售八艘潛艦，因在野立委阻擋而流產。多數國人絕不樂見場景重演。尤其美方軍購發價書有期限，且許多國家等候採購，我們若錯過就「只能重新排隊」。台灣若因此陷入防衛空窗，無異於加劇台海風險。國際局勢瞬息萬變，無論台美貿易協定或國防特別預算案，我們都須與時間賽跑，藍白不該犧牲國家利益，繼續當麻煩製造者。

