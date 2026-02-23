自由廣場》揮別最長寒假「數位負債」 親師生重塑生活節奏

◎ 楊智強

適逢全國中小學開學首日，校門重啟之際，學童們卻背負著沉重的「數位負債」。剛結束的一個月寒假與春節連假中，不少學生無節制地沉溺於短影音與電玩，普遍出現認知疲勞與專注力難以集中的現象。

這種「收心難」的現象，背後隱藏著大腦生理與數位環境衝擊下的系統性危機。據去年的醫學研究，長假期間高強度的螢幕刺激，正嚴重侵蝕青少年的「抑制性控管」能力；當大腦前額葉皮質因過度接收即時回饋而陷入資源枯竭，孩子的執行效率便會顯著下降，導致難以自拔的學習拖延。

請繼續往下閱讀...

此外，數位裝置引發的生理時鐘位移，更導致褪黑激素分泌節律紊亂，形成醫學上的「社交時差」。非但是個人意志力問題，更是數位時代下的集體認知損耗。社會若未正視此生理病灶，任由兒少陷入「數位宿醉」，恐成為提升國家軟實力的一大隱憂。

面對AI時代挑戰，需要的不應是完全沒收3C，而是「數位韌性」。筆者認為，開學初期的「階梯式自律」至關重要。家長應與孩子共商這週的「螢幕退場機制」，將原本碎片化的滑手機時間，轉化為主題式數位或實體共讀。透過重新訓練大腦對「低頻回饋」的耐受力，恢復深度專注能力，這也是公民教育中「主體性」的具體展現。

「認知復原」工程的主戰場在家庭，家長應在開學首週帶領孩子重塑生活節奏。同時，學校教師可扮演輔助與支撐的角色，透過開學週適度的彈性緩衝，理解學生的社交時差。

教育本質是協力前行，唯有家長主動營造數位緩衝空間，輔以校園端的心理接應，才能共同構築起守護專注力的社會網絡。親師生共同將手機從「生活主控者」轉型為「輔助工具」，才能撥開數位迷霧，重塑具備自律韌性的台灣競爭力。

（作者為國小教師、嘉義縣教師職業工會副理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法