自由廣場》胡，怎麼說）今天，藍白還耍反美毀台的舔共猴戲？

◎ 胡文輝

今天，立法院馬年新春開議，可預料的是，藍白委歹戲拖棚，將針對台美對等關稅協議（ART）演出一場撕毀、封殺、翻桌、咆哮、閣揆下台負責…等反美毀台舔共猴戲！

美國最高法院九位大法官以六比三判決川普總統引IEEPA（國際經濟緊急權力法）對各國提高關稅，越權違法。藍白好像撿到槍，就持槍亂掃射，大罵副閣揆鄭麗君率領的台灣談判團隊、狠罵ART喪權辱國不該簽、要求閣揆卓榮泰下台、賴清德負責…，還隔空放槍罵川普違憲擴權云云。

藍白委狠話放盡，無非在為封殺台美經貿協議找藉口，其實，藍白委身不由己，形同供中共統戰頭目王滬寧使喚的傀儡，有人雖偶有自覺，卻在黨的壓力下，不敢不遵從黨指示。二月起，白委八個換了六個，但是，黃國昌之前已把白委搞成聽傅崐萁號令的「傅隨組織」，僵屍狀情況會改變嗎？在柯文哲黑交易下，實不敢樂觀。

這回台美經貿談判歷經一年，台灣隊在鄭麗君、楊珍妮領導下，歷經千辛萬苦，談出的結果在世界各國數一數二，連韓國也震驚恐失去FTA優勢，但是，藍白就是見不得台灣好、更見不得台灣比中國好，一路扯台灣隊後腿，談成十五％不疊加、二三二條豁免的世界頂級條件，七大工商團體一致肯定讚揚，藍白卻一路唱衰。

美國最高法院判決一出，藍白狠罵台灣隊一輪，川普改引貿易法一二二條，對各國改課十％關稅，藍白再狠罵一輪，無知卻藉數字大罵別國十％、我們十五％，應撕毀ART、翻桌重談、揚言封殺…；藍白罵未停，川普又把十％提高到十五％，台灣的十五％因不疊加即最高十五％、別國則最低十五％，台灣享最惠待遇具相對優勢。

藍白遭川大打臉該悔過自新，快快通過ART等台美協議了吧？但是，背後操控那股「更見不得台灣比中國好」勢力發威了，藍白仍喪權辱國罵不絕口，自證因中國得不到才大罵台灣隊，完全忘了身在台灣。藍巨頭趙少康宣稱，誰通過就告誰，這根本就馬年大笑話，無非用這來綁架、裹脅藍白委。

其實，舔共成赤的台灣媒體及網紅，最常用這下流賤招了，可嘆的是，對藍白委一向有效，過去兩年乖乖聽傅黃號令，通過毀憲亂政禍台毀民主案子。這回ART在立院表決時將是大考驗，藍白委明知道，為台灣、為選區、為產業、為勞工…，都必須通過，卻仍要奉北京旨意封殺嗎？尤其中部藍委，還要投反對票殺死選區內傳統產業嗎？

藍白委若不當歷史罪人，就一齊為台灣，為人民，儘速通過台美協議、通過國防特別預算、通過總預算案吧！

（作者為資深媒體人）

