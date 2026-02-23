自由廣場》國運籤需人和／停止內耗 才能國泰民安

◎ 張月環

農曆年間，各大廟宇紛抽國運籤，為馬年運勢指點迷津。然而，國家前途不能僅靠神明保庇，更需「人謀」的安定。當前政壇上，部分政治人物屢屢杯葛國防與重大預算，口口聲聲說為「監督政府、防弊」，卻只是包裝政治盤算的華麗話術。真正的監督應是嚴審預算，要刪要減皆須提出具體、站得住腳的理由；若只是為反對而反對，人民的眼睛依然雪亮，自然能看出端倪。

以攸關國安的「潛艦國造」為例，這是台灣自主防衛的重要里程碑。卻有立委在大砍預算時，以極輕挑的語氣訕笑：「海鯤號浮起來就有錢啦！先浮起來再說好不好？」如今，海鯤號不僅成功浮起，更順利進入測試階段，卻又找新藉口，主張預算仍不能動支。這種輕慢態度面對國防重任、將國安視為政治籌碼的代議士，無益於國家發展，百姓期盼的「國泰民安」又從何而來？

不僅國防如此，在經貿外交上亦然。政府團隊積極推動台美經貿談判，好不容易在「避免雙重課稅」等議題上取得實質進展，當社會各界給予高度肯定時，在野黨卻顯得不甚滿意。健康的民主固需監督，但在野黨似乎見不得執政團隊將國家經營妥善，時常採取「雞蛋裡挑骨頭」的焦土戰術。國外智庫曾形容台灣內部存在「安全的敵人」，面對台灣時時文攻武嚇的惡鄰，內部若有芒刺在背般的掣肘勢力，動輒讓政府施政陷入癱瘓，這絕非成熟民主國家的常態。遭逢內外夾擊，絕非多數人民所樂見。

回到馬年籤詩所示：「行船把定未遭風，戶內用心再作福。」國家的前途正如航行於廣闊水域的船隻，面對外在的驚濤駭浪，只要掌舵者穩健前行，內部不自亂陣腳，自然能安度風波。

期盼在馬年的地方選舉中，選民能以選票展現意志，讓理性的政治文化得以翻轉。島國的命運休戚與共，我們雖有步步進逼的惡鄰，但只要內部不再過度內耗、全民一體同心「用心再作福」，則終能如籤詩所言「看看魚水得相逢」，真正為台灣打造出和諧昌盛的好局。

（作者為國立屏東大學兼任副教授）

