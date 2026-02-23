自由廣場》談判納232條 台灣7成供應鏈受保障

◎ 袁冰凝

美國聯邦最高法院裁定，川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球徵收關稅違憲。理由是IEEPA未授權總統課稅，行政權不得逾越國會界線。這是權力分立的判決，焦點在於糾正錯置的法源，而非全面否定所有關稅政策。若將其誇大為「川普關稅全面失效」，不是對法律理解不足，就是別有政治意圖。

IEEPA受限，不代表美國失去所有課稅權。《貿易擴展法》第二三二條仍可基於國安徵稅；《貿易法》第三〇一條可執行不公平貿易調查與制裁，另有第一二二條及《關稅法》第三三八條可運用，美國手中工具仍然充足，法源轉換，並非政策退場。

台美談成的「十五％不疊加」，雖部分建立於IEEPA，但日韓、歐盟同樣面臨法源重整。差異在於台灣談判未止於對等關稅，而是同步將第二三二條納入協商，並透過投資合作備忘錄爭取最惠國待遇目標。七成六輸美項目適用第二三二條，核心為半導體與衍生品。在IEEPA失效時，台灣最具戰略價值的供應鏈仍受制度保護，這是談判多走一步換來的安全保障，而非偶然。

然而，部分藍營動輒以「喪權辱國」形容協議，甚至主張立即重談，卻避談核心問題：若重談失利，七成六項目保障是否同歸於盡？對台而言，「十五％是天花板」代表可預期的上限；對尚未完成風險鎖定的國家而言，十五％或許僅是起點，仍有可能疊加第三〇一或二三二條款，風險不可低估。當全球法源重組，日韓積極鎖定風險時，台灣有人卻想拆掉既有稅率上限，這不是理性，而是冒進。高舉情緒標語、製造市場恐慌，究竟是監督還是政治表演？不言而喻。

美國最高法院判決提醒，權力必須回到法律框架。台灣真正的關稅護城河在於多元法源布局與風險鎖定，若為短線政爭鬆動既有避險，不只是策略失誤，而是對國家風險管理的集體失職。

（作者為法務人員）

