自由廣場》美國法律變數 不改台美ART戰略價值

◎ 陳以安

美國聯邦最高法院對《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）的判決，引發部分輿論質疑台美「對等貿易協定」（ART）的「交換價值」。然而，這類將高度複雜的國際博弈簡化為「籌碼失衡」的論點，顯然誤導了台美經貿談判的核心戰略。

事實上，正因美方法律環境存在變數，ART 的簽署才更顯出政府為台灣產業爭取「確定性」的關鍵作用。

請繼續往下閱讀...

首先，法律攻防不等於戰略動搖。美國法院的裁定，是三權分立體制下的法律釐清，並不代表對台經貿政策的撤回。ART的意義遠高於單一關稅安排，而在於建立長期、穩定、可跨越政黨輪替的合作框架。

在全球供應鏈重組與地緣政治風險升高的時代，台灣若要維持產業核心地位，勢必需與主要經濟體形成制度性連結，而ART正是制度連結的具體展現。

其次，台美投資合作備忘錄（MOU）是國際經貿運作中的彈性工具，是政府間深化實質合作的重要方式。副閣揆鄭麗君強調，佔輸美金額達七十六％的半導體與資通訊項目，多屬二三二條款範圍。

透過MOU安排，台灣取得相對有利的位置。當美方關稅政策被迫法源轉換時，台灣早已憑藉這份戰略默契，將產業傷害降至最低。這不是「行政層級的虛銜」，而是實實在在的供應鏈安全保證！

第三，協定中涉及的國防與產業投資，更應放在整體戰略架構中理解。國防支出逐步提升，是台灣展現自我防衛決心的必要條件。同樣地，半導體與高科技產業的全球布局，也不應被簡化為「外移」。當台灣技術與全球供應鏈深度耦合，「矽盾」成為跨國利益網絡的一部分，進一步提高任何衝突的成本。

能源採購、產業合作與市場開放，本質上是經貿互賴關係的再平衡。台灣作為高度依賴貿易的經濟體，與主要市場建立穩定制度連結，本就是維持長期競爭力的必要選擇。若過度聚焦單一法律爭議，甚至將其政治化為「不平等條約」，反而忽略整體戰略布局的長期意義。

ART的核心是台灣如何在全球經濟與安全體系中定位自身角色。面對國際秩序快速變動，台灣需要的是更清晰的戰略方向與更穩定的合作機制，而非被短期政治攻防牽動。唯有在理性討論與制度深化的基礎上推進對外合作，台灣才能在變局之中站穩腳步，並持續向世界關鍵經貿陣營邁進。

（作者從事公共政策研究）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法