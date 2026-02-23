自由廣場》我們是家人不是敵人／召開國是會議 新春創新局

◎ 陳雨鑫

賴清德總統自二〇二四年上任以來，面對朝小野大的國會結構，重大政令因黨派對立而受阻，影響施政效率，牽動台灣政情。回顧歷史，當朝野對峙激烈，前總統李登輝與陳水扁皆曾召開國是會議尋求共識，皆為推進朝野合作與國家發展開啟契機。

一九九〇年，野百合學運掀起改革浪潮，李登輝總統召開國是會議，邀集朝野政黨、學者專家與社會代表，共商憲政改革與政治轉型。會後達成廢除《動員戡亂時期臨時條款》、推動國會全面改選等共識，奠定民主化制度基礎，政治競爭由街頭走入體制。

請繼續往下閱讀...

一九九六年連任後，李總統再於十二月召開國家發展會議，聚焦健全憲政體制、兩岸關係與經濟發展，作出省虛級化、推動公營事業民營化等決議，為體制改革與經濟轉型提供方向。

二〇〇〇年政黨輪替後，首次朝小野大。陳水扁總統為化解對立，先召開朝野領袖高峰會，翌年舉行經濟發展諮詢委員會議，納入政黨、勞資、學界與智庫等多方意見。提出「積極開放、有效管理」的兩岸經貿原則，並形成若干改革共識，在既有經濟架構下推動朝野合作。

對照當前局勢，府院多項改革與重大建設案，包括國防預算及台美關稅協定等，皆在立院受阻，甚至難以付委審查。值此僵局，賴總統更應主動釋出善意，召開國是會議，為朝野對話搭建制度化平台。

這兩大議案除對台灣發展有重大影響外，更牽涉與重要盟友美國的合作關係，在野兩黨一再阻擋，也引起美國政壇高度關注，參眾議員聯名來函。

國民黨主席鄭麗文喊出「美國是恩人，大陸是親人」，面對她口中的「恩人」，卻嚴詞批判關稅及軍購等攸關台灣前途的議案，而面對身為台灣家人的執政黨成員，則幾無對話機會，實在可惜。

同為台灣人，無分藍綠白，我們都是家人，更應坐下來好好地談一談。畢竟許多懸而未決的重要法案，都攸關台灣的生命線及未來，切不可閒置荒怠。

筆者認為，召開國是會議，最好的發展是在野黨願意參與，自有溝通的效果，透過對話產生共識，讓台灣在民主的過程中逐步發展。若藍白堅持不願參與，那呈現在國人面前的就是一個遞出橄欖枝，重視溝通的政府，及自限於政黨隔閡，意氣之爭的在野陣營，台灣人自會做出不同的評價。

農曆春節假期甫過，正是尋求政壇新氣象的時機。賴總統已表態於新春開工首日邀請五院院長茶敘。立法院正副院長發表聲明將把國防特別預算列為新會期最優先法案，民眾黨團也表示將把國防特別預算案交付委員會審查，朝野出現合作曙光。

筆者呼籲賴總統召開國是會議，可能是化解對立的關鍵一步，過去李、扁面對更複雜的憲政與歷史包袱，仍能逐步化解。台灣民主卅餘年，制度更成熟，公民更理性。只要願意對話，我們必能對外守護主權、對內凝聚共識，開創更穩健的未來。

（作者為前台中縣副縣長，行政院體委會副主委）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法