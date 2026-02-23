社論》馬年的兩大關卡

台美關稅取得15%不疊加成果，並在簽署MOU後合影。（取自盧特尼克社群X）

馬年開春後，台灣欣欣向榮景象依然延續，但前進的道路仍有兩個重要關卡有待突破：一是一．二五兆元的軍購特別條例；一是台美對等貿易協議。前者旨在建構「台灣之盾」，以先進武器與不對稱戰力構成防禦網路，遏止中共武力犯台；後者則是在川普的全球關稅戰中，台灣談判團隊取得的最佳成果。但兩者皆遭到佔國會多數的藍白強力杯葛，能否通過，充滿變數。

事實上，軍購案與對等關稅可視為川普「讓美國再度偉大」（MAGA）大戰略下的產物︰「台灣之盾」一旦成形，將更加鞏固印太第一島鏈的民主防線；而台美對等貿易協議的重要內涵，在於我方以「台灣模式」協助美國製造業再起，美方亦將鼓勵美商來台投資，凸顯此一貿易協議可促成台美的共榮互惠。更重要的是，軍購案與台美對等貿易協議，將使台灣在全球地緣政治與經濟版圖的重塑中，居於樞紐地位。然而，藍白卻瘋狂反對站隊美國，其杯葛軍購與台美對等貿易協議的中心論述就是「疑美論」。近年藍白常以追求「和平」之名企圖掩飾親中面目，散播疑美論杯葛軍購、台美對等貿易協議等任何有助於壯大台灣防衛能力的努力。尤其，鄭麗文擔任國民黨主席後，再也不掩飾其紅統路線，反軍購案力道持續增強，似有當作鄭習會的投名狀之虞。然而，中國近年不斷在東海、台海、南海進行軍事挑釁，亞太週邊國家普遍感到不安，因此藍白擋軍購之舉，並未獲得民眾認同，美國的跨黨派國會議員亦直言國民黨反軍購是在「玩火」，更有卅七位國會議員聯名致函立法院長韓國瑜及國會三黨團總召，盼盡速通過軍購預算。殊堪玩味的是，華府智庫研究員在社群平台貼文，建議取消「國民黨和民眾黨親中政客及其親屬的美國簽證和綠卡」之後，韓國瑜與副院長江啟臣發表共同聲明強調，軍購案將是最優先審議的法案。軍購案交付審查似乎出現曙光。

軍購案出現轉圜之際，台美貿易協議爭議再起。川普總統援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對各國徵收「對等關稅」，遭到美國最高法院裁定IEEPA並無授權總統徵收關稅的權力。而意志強悍的川普，立即展開強力反擊，緊急援用一九七四年「貿易法」第一二二條款，對所有進口貨加徵十％關稅，隨後並提升為十五％。此一變故讓一貫詆毀台美貿易協議的藍白陣營彷彿揀到槍，批判台美貿易協議「喪權辱國」、「付出天價的採購換取微不足道的降稅」、「美國意圖掏空台灣」等奇談怪論四處流竄。藍白更要求重新談判。然而，藍白的批判顯然站不住腳。一，美國最高法院判決川普違憲的部分，是援用IEEPA向貿易對手課徵關稅，但即使沒有IEEPA，美國總統仍有很多對各國加徵關稅的武器，例如一九七四年貿易法第一二二條款，賦予美國總統有權課徵最高十五％的關稅，以解決貿易失衡問題。其次，打擊不公平貿易的一九七四年貿易法三〇一條款，捍衛國家安全的一九六二年貿易擴張法二三二條款，反企業壟斷的一九三〇年關稅法三三八條款。因而，期待藉由重新談判獲取更好關稅稅率，根本是一廂情願的想法。其實，台灣與美國簽署貿易協議，爭取到對等關稅十五％且不疊加，是極為優渥的條件。尤其，我輸美七成多項目適用二三二條款，這部分已爭取到最優惠待遇，實已立足於不敗之地。更重要的是，以關稅手段解決美國的鉅大的貿易逆差，所謂「不能佔美國便宜的想法」逐漸形成兩黨與多數美國人的共識，而重啟談判不但失去川普的信任度，過程更是複雜艱難，且得不到更大的好處，何苦來哉？

尤要者，吾人必須以宏觀角度觀照近年台美經貿關係的發展︰一，目前與美國簽署協議者，台灣獲得除了英國之外的最優惠稅率，顯見美國對台灣的善意；二，台灣近年降低對中國經貿依賴，轉而開發多元市場，美國市場已取代中國成為我第一大出口國，尤其我對美順差急速增加，從二〇二四年約七百多億美元，至二〇二五年翻倍為一千五百億美元，今年則預估將達到二千億美元。可見在美台貿易中，台灣是最大的受益者，因此在川普力圖降低貿易赤字下，台灣有所得也須有所付出，才能營造雙贏局面。三，台灣近年經濟表現亮眼，台積電領軍的半導體及資通訊產品成為輸美大宗，美國科技七雄成為台積電的最大客戶，因此考量地緣政治風險與就近服務客戶需求，台積電到美國投資設廠，展開全球佈局乃屬必然，不應以疑美論將台積電戴上「美積電」標籤，甚至質疑美國企圖掏空台灣。

當年台灣企業大舉西進，將台灣的廠房關閉、勞工遣散，資金、人才、技術流出，這才是掏空台灣；而台積電赴美、日、德設廠，同時仍在台灣積極擴產，這不是掏空而是企業的全球佈局。討論美中台之間的經貿、安全議題，似應以此大格局為重，堅定站在美國與民主陣營一邊，打破疑美論，消滅親中病毒，才是確保台灣繁榮與安全的正確選擇。

