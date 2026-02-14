自由廣場》不投資國防 何來安全？

◎ 張玲玲

賴總統多次呼籲，不分黨派、無論個人立場，期盼每位台灣人民都能正視「國家安全不能等」，理解支持《國防採購特別條例》的重要性。長期投入全民國防教育的筆者，對此深有同感。當台灣正面臨日益迫切的軍事威脅與周邊區域侵擾之際，若能更深刻地理解當前情勢，便不難體會賴總統所強調的急迫性與現實考量。

當前全球地緣政治劇烈震盪，國際局勢充滿不確定性，各國紛紛重新檢視自身的安全政策與防衛布局。近年來，中共於周邊海空域持續加大軍事施壓與灰色地帶行動，從日本南端至菲律賓群島的第一島鏈，皆承受威權擴張的結構性壓力，使印太安全情勢進一步升高。也因此，日本、韓國、菲律賓、澳洲等周邊國家相繼調整安全戰略並提高國防預算，強化防衛能力已成為區域趨勢。台灣位處這一戰略要衝的核心位置，所承擔的外部威脅與突發衝擊風險，較以往更加嚴峻。在此情勢下，提升自我防衛能力，已不僅是政策選項，而是維繫民主生活方式與社會穩定的必要條件。

而在當前中共年度軍費長期以超過百分之七的幅度成長、區域軍事壓力不斷升高的背景下，我國近年將逐步提高國防預算，如今年占GDP比重約為百分之三．三二，並規劃於二〇三〇年前提升至約百分之五，以補強關鍵戰力並強化國家整體韌性。賴總統去年底亦以〈我將提升國防預算以捍衛我們的民主〉為題投書《華盛頓郵報》，對國際社會說明我國在外部壓力升高情勢下，以負責任方式提升自我防衛能力的政策方向。相較於過去威權時代動輒超過百分之十五的國防支出水準，今日的預算結構與戰略目標，無論在比例或性質上，皆已不可同日而語。

需要強調的是，我國並非、也無意與對岸進行軍備競賽，更無挑釁或侵略他國的意圖，亦不存在所謂「反攻」的戰略構想。國防投資的核心目的，在於強化自我防衛能力，提升嚇阻效能，降低衝突發生的可能性。在「國防自主」與「對外軍購」並行的架構下，依循整體建軍構想與防衛戰略，落實「打什麼、有什麼」的原則，方能使有限資源發揮最大效益，並為國家安全與社會穩定提供最基本且必要的保障。

（作者為陸軍備役上校）

