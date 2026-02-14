自由廣場》「國籍」不是話術：立委不該有忠誠灰色地帶

◎ 小肯

近日民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議持續延燒。內政部多次函文要求其提出已依法放棄中國國籍的證明，卻始終未獲具體回應。民眾黨則反批行政機關「政治追殺」，甚至將事件操作為對中配族群的歧視。這樣的說法，看似站在弱勢一方，實則刻意模糊了一個最根本的問題，擔任國會立委，是否必須無任何國籍與忠誠上的模糊空間？

在民主國家，國會議員不只是民意代表，更是立法權與國家主權的象徵。這並非一般就業資格問題，而是攸關國家安全、制度信任與民主防線的基本要求。台灣長期處於高度複雜的兩岸政治情勢之中，對公職人員的國籍與忠誠審查，本就是法律明文規定的最低標準，而非可供政黨斡旋的彈性選項。

依現行《兩岸人民關係條例》，曾具中國身分者須完成相關法定程序，並符合一定年限，方得參選公職。這套制度不是為了排除誰，而是為了確保公權力不被敵對政權滲透。若連立委都可對此置若罔聞，甚至拒收公文、拒絕補件，那真正被侵蝕的，並非哪個政黨的顏面，而是整個民主制度的可信度。

令人憂心的是，民眾黨在此事件中的政治操作。當質疑聲浪出現時，黨內高層選擇將焦點轉移為「行政迫害」與「雙重標準」，卻始終未正面回答最核心的問題，李貞秀是否已依法、完整地處理其國籍問題？如果答案是肯定的，文件攤開即可平息爭議，若答案是否定的，那麼任何政治修辭，都只是拖延時間的煙霧彈。

更關鍵的是，李貞秀本人在回應爭議時，刻意以「戶籍」概念混淆「國籍」問題，強調已註銷中國戶籍、已在台設籍，卻始終未正面提出「依法放棄中國國籍」的完整證明。這種說法，對一般民眾或許具有迷惑性，但在法律層次上卻完全站不住腳。戶籍是行政管理制度，國籍則是國家主權的法律認定，兩者從來不能畫上等號。若僅憑註銷戶籍即可主張國籍問題已解決，那麼我國針對公職人員所設下的國籍審查機制，形同虛設。

國籍不是感覺問題，也不是話術問題，更不能用戶籍語言加以偷換。這場爭議，最終檢驗的，不只是李貞秀一人，而是台灣社會是否仍願意為民主制度守住最基本、也最關鍵的底線。

（作者為社工師）

