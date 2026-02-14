自由廣場》從對等貿易到產業安全共同體︰評台美ART協定的戰略意義

◎ 王宏仁

美國已正式完成與台灣的「對等貿易協定」（ART）簽署，並確立台灣在對等關稅與二三二條款上的優惠待遇。然而協議公布後，中國國民黨立即提出十項疑慮，甚至還有人批評「美國的手已經深入台灣」。這些說法若不加澄清與解釋，容易誤導一般社會大眾。

首先，民眾必須理解二三二條款的性質。二三二源自《Trade Expansion Act》第二三二節，其核心不是一般貿易保護，而是「國家安全審查權」。當半導體、關鍵零組件與高科技產品被納入國安範疇，台灣獲得優惠待遇，代表的不是市場讓利，而是被制度化納入美國安全供應鏈體系。換言之，台美關係已從過去的安全合作盟友，進化為「產業安全共同體」。

其次，協議中關於若台灣與Covered Nations簽署新的數位貿易協議或自由貿易協議，美方得終止協定並恢復懲罰性關稅的條款，引發主權疑慮。事實上，這類「退出條款」在美國與其他盟友的協定中並不罕見，其法律本質是保留終止權。所謂Covered Nations，包括中國、俄羅斯、北韓與伊朗，皆為美國的戰略競爭對手或制裁對象。在美中科技競逐已高度結構化的背景下，若台灣未來因政黨輪替而與中國簽署涉及關鍵技術與數位流通的協議，美國勢必視為國安風險。此條款某種程度上也形成嚇阻機制，避免兩岸政治協議衝擊台灣既有的科技戰略位置。

第三，協議文本載明國防支出至少占GDP三％，有人稱之為美方干預。這種說法過於簡化。台灣提升國防支出，本就是自主防衛政策的延續與宣示，如今只是將既定方向制度化。更重要的是，台海穩定攸關美國國家安全利益，美方不可能忽視台灣若因朝野預算杯葛而削弱防衛能力的風險。預防性條款的存在，是為確保承諾的可信度。若台灣最終未履行承諾，可能面臨關稅懲罰之後果，這是全體朝野必須共同承擔的責任，並非執政黨單方面的議題。

國人應瞭解，ART協定的核心，還包含台美戰略關係的再確認。台灣已被制度化納入美國高科技安全體系，在美中競爭加劇的時代，所謂「模糊空間」本就有限。台灣不應該還想說能在美中競爭之中遊走或是做一個機會主義者。今天的台美協議結果告訴我們，台灣要準備好承擔進入民主陣營所帶來的責任與代價。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

