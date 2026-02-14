自由廣場》台美對等貿易協定︰台灣產業的「二次轉骨」機會

◎ 林柏蒼

去年川普發動對等關稅時，美籍老闆問我：你覺得台灣會談得怎麼樣？

我說：「台灣最後一定會談到滿意的條件。」

這不是自嗨，也不是忽略川普個性，而是基於區域政治角力。台灣立足世界的優勢，除了半導體，還有地理位置與美商在台錯綜複雜的利益交織。

去年川普政府重啟對等關稅政策，各國相繼簽訂協議，台灣則在十三日正式簽署「台美對等貿易協定」，將對等關稅鎖定十五％，並在關鍵領域獲優惠待遇。這不僅緩解先前廿％以上的壓力，更讓台灣在零關稅不可能的現實下，拿到前段班成績。

15％不疊加 半導體最優惠

從結果看，美國基準清晰：第一環「不可或缺的重要盟友」為十五％，台灣與日韓、歐盟同級；第二環「區域勞動力替代市場」為十九％︱廿％，如印度十九％、越南廿％、泰國十九％；第三環「對美有威脅的夥伴」則廿％以上，設重重屏障，組卻其藉美國市場紅利壯大。

關鍵在於，台灣等盟友採「不疊加」封頂規則，基礎稅率外不再累加，成本可預測；越泰則「疊加」負擔更重。

半導體晶片領域，台灣獲「最優惠待遇」，台積電等企業在美擴產時享有高額免稅配額，遠優於日韓的「比照條款」，越泰無特殊待遇。這凸顯美國對台灣先進製程的依賴，也透過投資誘因推動「友岸外包」。

汽車二三二條款關稅，台灣同樣十五％封頂，與日韓一致；越泰不適用。投資承諾上，台灣二五〇〇億美元私人主導，聚焦半導體、能源、AI，由企業自主推動；日本五五〇〇億美元政府主導／融資，韓國三五〇〇億美元混合型（造船），台灣無強制利潤分享，比美日九十／十的分潤輕鬆。

農業保有敏感品項保護

農業開放，台灣保留米、雞肉等敏感品項保護，僅有限調整米配額，遠比韓國全面開放農產、汽車、越南全面開放市場、泰國九十九％項目開放更謹慎，守住糧食安全與農民生計。

台灣談判成果出色，憑半導體戰略價值與地緣政治，成功壓低關稅並爭取晶片、汽車最優待遇。這不只是貿易勝利，更是美中角力中台灣定位的強化。

台灣長年追求FTA，這次成果與FTA實質效果類似。執政黨在國會相對少數下，面對在野黨與社會質疑，談判團隊早算好國內爭議劇本，兼顧各產業利益，過程艱辛。但正如當初加入WTO時台灣產業的升級，這次帶來的「第二次轉骨」，同樣是經濟結構調整的關鍵機會。

回顧台灣經濟起飛的歷程，靠的是商人一咖皮箱走天下，開拓美歐、日本等先進市場，而非依賴單一中國市場紅利。去年台灣經濟成長率在已開發國家中成為耀眼的驚嘆號！但要讓這成長從短期驚奇轉為長期穩健升級，需要更多政策引導、產業轉型、輔導與思維調整。協議帶來挑戰，但也開啟新機會，同時讓產業有機會藉此良機將觸角更延伸至過去難以深入的美國市場。

談判勝利 美中角力突圍

正如台積電董座魏哲家所言，「台積電不怕繳稅與競爭，只怕不公平競爭」。同樣地，對台灣產業而言，有挑戰不是壞事，就怕連挑戰的機會都沒有，只能閉門自嗨，那才真正糟糕。台美對等貿易協定確立了公平競爭的基礎，不僅平衡貿易，更深化高科技戰略夥伴關係，強化供應鏈韌性，讓「台灣＋美國」成為民主陣營科技領先的堅實後盾。這是台灣在全球經貿新局中，站穩腳步的重要一步。

（作者為軟體公司主管）

