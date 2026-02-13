自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》川普政府的基本方針：「自助者天助之」

2026/02/13 05:30

◎ 鶴岡路人

對美國的盟友與夥伴而言，「一旦發生危機，美國真的會出手相助嗎？」這個問題幾乎成為日常討論的一部分。人們反覆追問，而這種心態在安全保障研究中被稱為對「被拋棄」的憂慮。

以日本為例，美日之間有安全保障條約，美國承諾協防日本；而美台之間雖無正式同盟條約，但有《台灣關係法》，對協助台灣維持防衛能力作出規定。

那麼，一旦日本或台灣真的遭到攻擊時，美國是否一定會介入？事實上，即使不斷追問，也很難得到確定答案。

原因在於，當危機真正發生時，美國是否出手相助，從來不存在預先自動決定的機制。無論是《台灣關係法》、美日安保條約，還是北約運作基礎的《北大西洋公約》，都沒有規定美國必須「自動」軍事介入。相反地，這些制度設計有意避免設定自動介入機制。

以北約第五條為例，條文僅規定成員國將採取「其認為必要的措施」。這意味著是否動用武力，仍取決於美國自身判斷。即便存在法律或條約承諾，美國也不可能在任何情況下自動投入可能造成人員傷亡的軍事行動。這既是法律現實，也是政治現實。

換句話說，在危機中，美國究竟會如何行動，本質上並不存在預先確定的答案。單純反覆追問，並不會產生確定結論。

不過，從美國歷來行為模式中，可看出一條相當清晰的原則：「自助者天助之」——也就是說，美國更傾向於支持那些首先展現自我防衛意志與能力的夥伴。

這並非川普政府的獨特邏輯。早在二戰後美國改變傳統孤立主義、推動成立北約時，這種思維就已存在。一九四八年的范登堡決議提出：集體安全的前提是各國具備「自助」能力。換言之，同盟的基礎在於各方首先具備自我防衛意志與能力。

二〇二一年美歐自阿富汗撤軍就是一個反面案例。儘管美國長期投入大量資源訓練與支持阿富汗政府軍，但當塔利班推進時，當地政府幾乎未展現有效抵抗。時任美國總統拜登直言：美國不能、也不應該為一個不願意為自身而戰的國家繼續付出犧牲。這種立場被視為一項重要戰略訊號。

相對而言，烏克蘭提供了完全不同的例子。二〇二二年俄羅斯全面入侵初期，原本預期烏克蘭難以支撐。但烏克蘭展現出強烈的抵抗意志與實際戰鬥能力，進而促使美歐大幅強化支持。即使烏克蘭並非北約成員，其自我防衛決心仍成功爭取到外部援助。美國是否介入從來不是既定事實，而會受到當事國行動表現的影響。

以色列也是類似案例。雖然沒有正式的美以安全條約，但雙方關係緊密。二〇二五年，以色列在針對伊朗核設施的行動中，先行投入自身能力，再請求美國提供其獨有的地下打擊能力。這種做法等於在戰略上創造條件，使美國參與行動。

這些案例說明：當一個國家缺乏自我防衛意志時，美國可能選擇抽身；而當一個國家展現出清晰決心與能力時，美國更可能提供支持。更現實的一點是，夥伴自身的投入越大，美國介入的成本與風險就越低，也就越容易獲得支持。

最後，美國在危機中是否出手並非預先鎖定，這未必完全是壞消息。這同時意味著：盟友與夥伴並非被動等待美國決定，而是能透過自身準備與行動影響結果。

美國是否出手，從來不只是華府單方面決定，而在很大程度上取決於我們自身的準備與決心。（作者為日本慶應義塾大學教授）

