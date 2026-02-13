自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》國安不是兒戲 看「花蓮王」蠻橫卡軍購

2026/02/13 05:30

◎ 余夢蝶

賴清德總統日前在總統府率三軍司令說明八年一．二五兆元國防特別預算與整體建軍藍圖，清楚展現行政院的專業規劃。然而，中國國民黨立委傅崐萁卻在審議前先下定論，放話「最終版本絕不會是行政院版」，以政黨利益取代理性討論，把國家安全變成權謀遊戲。這種行徑，不僅無視憲法分權精神，更在國際間傳遞出台灣內部無共識的錯誤訊號。

傅崐萁表面上要求美方提供交貨期程保證，實質卻成為全面卡關的藉口。軍售交期涉及雙邊協議、產能排序與戰略排程，本屬行政專業範疇，非立法院單方面可先決設定。以此作為付委前提，延宕審查、凍結建軍時程，直接侵蝕國家防衛能力。憲法清楚規範行政院提出預算與條例，立法院負責審議與修正，監督應逐條檢視，而非由黨團意志封鎖程序。當立法之傲慢凌駕行政專業，最終只能由全民承擔慘痛代價。

對照日本安保策略與印太國家防衛布局，台灣位處第一島鏈核心，若建軍被政治綁架，不只削弱自衛，也影響盟友軍事部署評估與資源配置。傅崐萁卻公開嗆聲，不惜將國安政治化，以阻擋台灣安全防衛。

國安不是政黨遊戲，歷史會清楚記錄，誰在關鍵時刻阻礙國家安全？蠻橫卡軍購，不知是存何居心，難道「花蓮王」已躍身為「立院擋軍購霸王」？（作者為法務人員）

