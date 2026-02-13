自由電子報
自由廣場》2025年是兩岸發展趨勢的分水嶺

2026/02/13 05:30

◎ 下民之辟

站在二〇二六年初回望去年，兩岸在成長動能、資產結構與政策上的差異，已不只是觀感落差，而是能從統計數據與產業走勢看見的分歧。台灣與中國，正朝兩條截然不同的路徑前進。

根據我主計總處公布數據，台灣二〇二五年經濟成長率達八．六三％，創十五年新高。台灣位居半導體與高階製造上游，因而更能把外部需求轉成投資擴張與研發深化，進一步推升薪資與就業，形成相對穩健的成長循環。此外，二〇二五年台灣人均國內生產毛額（GDP）約三．八七萬美元；但若以國際貨幣基金組織（IMF）的購買力平價（PPP）衡量，依世界經濟展望資料顯示，台灣二〇二五年購買力平價人均國內生產毛額則高達約八．五萬美元。

這提醒我們，台灣的實質生活水準長期可能被名目匯率與統計框架低估，當經濟成長逐步反映在可支配所得與生活品質上，社會對政策路線的信心才有基礎延續。

然而，成長同時帶來新的金融結構挑戰。近年指數股票型基金快速擴張，政府必須把金融穩定、資訊透明與風險控管，放進治理能力的必修課；台灣要守住技術溢價與產業優勢，不能只盯著成長率，更要顧好成長背後的金融韌性。

中國則更偏向結構性問題，其通縮風險揮之不去，資產負債修復遲緩，內需與企業投資意願偏弱。外媒報導更指出，中國工業生產者出廠價格指數自二〇二二年十月以來長期維持負值，顯示工業端價格壓力與需求不足具有延續性。當企業獲利改善困難，居民對未來收入預期轉趨保守，消費自然縮手，經濟修復也更容易陷入政策加碼卻效果有限的循環。

房地產的拖累對中國經濟更傷筋動骨。引述國外研究機構的統計，二〇二四年中國住宅被收回並進入法拍程序的規模約卅七萬戶，反映房市低迷對家庭部門與金融端的壓力仍在擴散。這不只是景氣修正，而是核心資產下跌引發信心下滑與償債壓力的連鎖反應；當最關鍵的資產缺乏止跌訊號，消費與投資就更傾向保守，刺激措施也更容易被不確定性抵銷。

（作者從事自由業，具軍事政治學專業背景）

