自由廣場》北京「融合陷阱」逼台 國際早忙著「脫中」

◎ 馨娜

二月九日，中共統戰頭目、中央政治局常委王滬寧在對台工作會議重申「兩岸一家親」。從國際戰略透視，北京越是急促地談「融合」，越證明全球與中國「脫鉤」已成定局。所謂的「融合發展」，本質是威權體制在遭國際秩序排擠後，對台勒索的困獸之鬥。

北京企圖將台海議題「內政化」，早已在國際現實中破產。若台海真是「私事」，為何美、日、菲軍事合作已延伸至第一島鏈實質部署？為何歐盟接連通過挺台決議？王滬寧試圖以「家務論」切斷台灣的國際連結，卻無法解釋最致命的矛盾：一個連自身公民財產權、退休金都保障不了的體制，憑什麼兌現「完善惠台」的承諾？

請繼續往下閱讀...

當中國地方財政全面爆雷、青年失業率破歷史高點，北京仍以「惠台政策」包裝政治圖謀——這是一場赤裸的「龐氏統戰」：無視自身財政枯竭，以虛假紅利騙取台灣的資金、技術與人才，為其崩潰中的經濟體系墊背。這無關「融合」，而是將台灣綁上中國經濟的沉船。

國際社會展現清醒的戰略判斷。日本高市早苗的勝選，象徵印太民主陣營已達成堅定共識：威權擴張是全球法治威脅。當印太安全架構將台灣納入共同防衛、美國深化對台軍售、菲律賓開放軍事基地、歐盟力挺台灣參與國際，這些行動證明：台海穩定已是全球供應鏈與區域秩序的核心。

中共對「融合」的病態執著，恰恰暴露其高端供應鏈被孤立後的焦慮。正因「脫鉤」已成世界主流，北京才被迫放大「融合」的語意泡沫，試圖將台灣鎖死在其體系內。當王滬寧仍停留在「血緣、文化」的民族主義思維，國際社會早已重新定義台海：這不是中國的內政，而是自由世界能否遏止威權擴張的關鍵防線。

香港黎智英重判廿年，是「家務論」最殘酷的真相：一旦承認主權是「私事」，便交出法律最後的保護。北京越強調「融合」，越暴露其內部經濟崩壞、統治正當性衰退。歷史已經證明，威權政權的承諾，最終都會淪為龐氏騙局——用明天的謊言，掩蓋今天的崩盤。台灣的抉擇很清楚：拒絕「家務事」的荒謬邏輯，堅守「民主、法治、國際參與」。看穿龐氏統戰、拒絕上沉船，與民主陣營並肩而立，這就是台灣對「融合陷阱」最清醒的回答。

（作者從事國外業務）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法