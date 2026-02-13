自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》北京「融合陷阱」逼台 國際早忙著「脫中」

2026/02/13 05:30

◎ 馨娜

二月九日，中共統戰頭目、中央政治局常委王滬寧在對台工作會議重申「兩岸一家親」。從國際戰略透視，北京越是急促地談「融合」，越證明全球與中國「脫鉤」已成定局。所謂的「融合發展」，本質是威權體制在遭國際秩序排擠後，對台勒索的困獸之鬥。

北京企圖將台海議題「內政化」，早已在國際現實中破產。若台海真是「私事」，為何美、日、菲軍事合作已延伸至第一島鏈實質部署？為何歐盟接連通過挺台決議？王滬寧試圖以「家務論」切斷台灣的國際連結，卻無法解釋最致命的矛盾：一個連自身公民財產權、退休金都保障不了的體制，憑什麼兌現「完善惠台」的承諾？

當中國地方財政全面爆雷、青年失業率破歷史高點，北京仍以「惠台政策」包裝政治圖謀——這是一場赤裸的「龐氏統戰」：無視自身財政枯竭，以虛假紅利騙取台灣的資金、技術與人才，為其崩潰中的經濟體系墊背。這無關「融合」，而是將台灣綁上中國經濟的沉船。

國際社會展現清醒的戰略判斷。日本高市早苗的勝選，象徵印太民主陣營已達成堅定共識：威權擴張是全球法治威脅。當印太安全架構將台灣納入共同防衛、美國深化對台軍售、菲律賓開放軍事基地、歐盟力挺台灣參與國際，這些行動證明：台海穩定已是全球供應鏈與區域秩序的核心。

中共對「融合」的病態執著，恰恰暴露其高端供應鏈被孤立後的焦慮。正因「脫鉤」已成世界主流，北京才被迫放大「融合」的語意泡沫，試圖將台灣鎖死在其體系內。當王滬寧仍停留在「血緣、文化」的民族主義思維，國際社會早已重新定義台海：這不是中國的內政，而是自由世界能否遏止威權擴張的關鍵防線。

香港黎智英重判廿年，是「家務論」最殘酷的真相：一旦承認主權是「私事」，便交出法律最後的保護。北京越強調「融合」，越暴露其內部經濟崩壞、統治正當性衰退。歷史已經證明，威權政權的承諾，最終都會淪為龐氏騙局——用明天的謊言，掩蓋今天的崩盤。台灣的抉擇很清楚：拒絕「家務事」的荒謬邏輯，堅守「民主、法治、國際參與」。看穿龐氏統戰、拒絕上沉船，與民主陣營並肩而立，這就是台灣對「融合陷阱」最清醒的回答。

（作者從事國外業務）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書