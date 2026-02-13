自由廣場》「賈永婕現象」 揭轉型正義盲點

◎ 陳財能

「賈永婕現象」不是公眾人物的失言風波，而是一面照向台灣轉型正義困境及盲點的鏡子。它不僅反映台灣民主化數十年後，社會集體記憶的斷層與盲點，更警惕我們如何脫離轉型正義的深層困境！

「賈永婕現象」揭示轉型正義的二大盲點

一、賈永婕作為受過高等教育的社會菁英，對發生在自己成長年代的林宅血案感到「震驚」。顯示威權體制的洗白極其成功，讓部分族群在歷史記憶的平行時空中長大，與台灣受難史完全脫節，形成「無知卻自覺正義」的記憶斷層。

二、對「當權者」認知的模糊與錯置。在記憶灰暗不明的情況下，賈起初呼籲「當權者」給交代，卻無法區分「行兇的威權體制」與「揭露真相的民主政府」。這種模糊反映出大眾常將轉型正義誤視為政黨鬥爭工具，而非對國家暴力體系的整體反思，導致追索真相的焦點易被政治口水轉移。導致轉型正義出現「有受害者、無加害者」的制度困境。

脫困之道：從政治議題轉化為公民常識

一、深化教育與在公務體系的制度化揭露︰政府應將政治檔案的真相全面納入教育體系的課綱 與公務員任用及培訓的體制內。唯有讓這段歷史成為不分黨派的「公民常識」，才能消弭因無知產生的對立。

二、打破「國安」掩護，還原真相︰應徹底檢討以「國家安全」為名，以《國家情報工作法》來遮蔽政治檔案的做法。政府必須更主動公布蔣介石、蔣經國時期的決策檔案，讓加害者體系曝光，不再讓真相埋沒於檔案夾中。

三、轉化「震驚」為社會共感︰對於「發現歷史」而流淚的現象，社會應視為對話契機。透過國家人權博物館等場域，讓更多不同族群感同身受受難者的痛苦。當真相不再是少數人的痛，而是全體公民的警戒時，轉型正義才能真正脫困。

「賈永婕現象」是一種警告更是契機。若能藉此解構威權時期加害者系統建構的「政治正確」及「意識形態」，推動更徹底、更全面的真相公布，讓這類歷史遺忘徹底消失，台灣的民主價值及轉型正義才算真正落實！（作者為花蓮人，台灣社監事暨東社發言人）

