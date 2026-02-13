自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「賈永婕現象」 揭轉型正義盲點

2026/02/13 05:30

◎ 陳財能

「賈永婕現象」不是公眾人物的失言風波，而是一面照向台灣轉型正義困境及盲點的鏡子。它不僅反映台灣民主化數十年後，社會集體記憶的斷層與盲點，更警惕我們如何脫離轉型正義的深層困境！

「賈永婕現象」揭示轉型正義的二大盲點

一、賈永婕作為受過高等教育的社會菁英，對發生在自己成長年代的林宅血案感到「震驚」。顯示威權體制的洗白極其成功，讓部分族群在歷史記憶的平行時空中長大，與台灣受難史完全脫節，形成「無知卻自覺正義」的記憶斷層。

二、對「當權者」認知的模糊與錯置。在記憶灰暗不明的情況下，賈起初呼籲「當權者」給交代，卻無法區分「行兇的威權體制」與「揭露真相的民主政府」。這種模糊反映出大眾常將轉型正義誤視為政黨鬥爭工具，而非對國家暴力體系的整體反思，導致追索真相的焦點易被政治口水轉移。導致轉型正義出現「有受害者、無加害者」的制度困境。

脫困之道：從政治議題轉化為公民常識

一、深化教育與在公務體系的制度化揭露︰政府應將政治檔案的真相全面納入教育體系的課綱 與公務員任用及培訓的體制內。唯有讓這段歷史成為不分黨派的「公民常識」，才能消弭因無知產生的對立。

二、打破「國安」掩護，還原真相︰應徹底檢討以「國家安全」為名，以《國家情報工作法》來遮蔽政治檔案的做法。政府必須更主動公布蔣介石、蔣經國時期的決策檔案，讓加害者體系曝光，不再讓真相埋沒於檔案夾中。

三、轉化「震驚」為社會共感︰對於「發現歷史」而流淚的現象，社會應視為對話契機。透過國家人權博物館等場域，讓更多不同族群感同身受受難者的痛苦。當真相不再是少數人的痛，而是全體公民的警戒時，轉型正義才能真正脫困。

「賈永婕現象」是一種警告更是契機。若能藉此解構威權時期加害者系統建構的「政治正確」及「意識形態」，推動更徹底、更全面的真相公布，讓這類歷史遺忘徹底消失，台灣的民主價值及轉型正義才算真正落實！（作者為花蓮人，台灣社監事暨東社發言人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書