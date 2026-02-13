社論》國政推進 破舊立新迎丙午年

乙巳蛇年即將收官，台灣歷經內外變局，仍展現持續發展的能量，在國際舞台上發光發熱。週三股市亮麗封關，再創新猷，顯示國家正走在正確的軌道上。在攸關生存利基的對外關係上，政府能掌握外部變局，積極開展與美國等民主陣營的合作，特別是即將簽署的「台美對等貿易協定」，以及推動提升不對稱戰力的國防特別預算案，凸顯台美兩國結合更為緊密。無論民主存續或國力提升，都必須奠基於更安全的發展環境。面對中國的併吞野心與複合式施壓，不能寄望敵人施捨，而是要讓其不敢輕舉妄動。深化與理念相近國家的交往，建立更堅固的聯防關係，更彰顯台灣不可或缺的國際角色。團隊凝聚，避免破口，這正是我們要持續推進的民主道路。

二〇二四年總統與立委大選後，民進黨雖延續中央執政，但立法院形成朝小野大的格局，亂象頻仍。政府施政計畫與改革工程屢遭阻撓，藍白兩黨憑藉席次優勢，頻頻修法擴權，甚至試圖回復國民黨執政時期的主張。名為監督，實則凌駕與侵犯行政權，外界批評其毀憲亂政、形同國會政變。民眾期待國政「破舊立新」，在野卻「破新立舊」倒退行。藍白兩位黨主席，一位窮思竭慮奔赴中國，一位自稱祖源「紫雲黃氏」向中示意。對北京低聲下氣，卻對美國不斷鼓吹疑美論調。當政府加大力度與美國戰略鏈結之際，在野要角卻屢屢煽動反美風向，相關敘事還與中共遙相呼應，無中生有，意圖阻撓。荒誕言行令人側目，就連在野陣營內部也憂心其偏鋒路線不利政黨發展。

請繼續往下閱讀...

國家進步須除舊布新，然而在野卻反其道而行，阻撓強化美日友盟路線，甚至妄言推行「二次西進」，擁抱中國。對比國際政經走勢，顯得不知今夕何夕。台美舉行「經濟繁榮夥伴對話」加強經貿連結，國共齊推智庫論壇互別苗頭，還睜眼說瞎話稱無涉政治。台美將簽署「對等貿易協定」，鞏固科技產業供應鏈；在野卻刻意扭曲，誣指這是掏空護國神山。事實上，台灣經濟發展軌跡清楚顯示，馬英九執政八年傾中，不僅牢牢鎖入中國市場，更深陷剽竊猖獗、無視知識產權、權錢交易盛行的貪腐環境，才是企業遭掏空的惡夢時期。「去中國就不會是掏空」，在野幾乎同一批人，對台美深化與兩岸往來的論述邏輯全然矛盾，只因意識形態作祟。民進黨執政十年，好不容易翻轉「雞蛋全放中國籃子」的錯誤決策，在野卻企圖反撲，重返敵意中國。說明破舊立新工程尚未完成，未來仍必須堅定前行。

因應中共日益升高的軍事威脅，賴政府提出八年一．二五兆元的國防特別預算案，但在藍白聯手阻撓下舉步維艱。自去年十一月至今，在立法院已十度擋下。國際友台人士看不下去，接連嚴詞批評藍白兩黨。這並非干預台灣內政，而是警告在野拿國安開玩笑，逾越政爭底線，殃及區域安全。賴總統週三召開記者會，罕見由國防部長、參謀總長簡報，三軍司令全程陪同，正是告誡在野勿成國際眼中的麻煩製造者。印太民主國家均提高軍費，以應對中國威脅。在野卻天真阻撓，幻想回到馬時期削弱國防可換取北京善意。馬的八年已證明此舉只會使台海更失衡、更不安全，助長中共挑釁。如今在美國高度關注與國內主流民意支持下，藍白掏空台灣安全的舉動正面臨鬆動。民眾黨團宣稱可讓行政院版付委審查，國民黨團也浮現類似意見，但在野領導層仍機關算盡，各界睜大眼睛，看還要玩此危險遊戲到何時。

置身內外變局，唯有精準應對，方能開創新局。日本首相高市早苗在國會大選的歷史性狂勝，顯示執政以來已讓國民感受到國家進步、路線正確，終能打破國會席次的不利局面。對台灣而言，賴總統身處治國制高點，亦能展現更強執政效能，不拘形式，善用科技與網路工具，加強與社會溝通，讓國家發展正確走向的完整訊息，得以擴大傳播，而非僅被動澄清錯假訊息。另一方面，面對年底九合一選舉，雖以地方為主，但藍白過去兩年將國家帶入亂局，已使選戰上綱至國家安全與發展路線的抉擇。在野選將勢必承受民意壓力，必須表態或進而要求黨內勿再走偏鋒。這些變化，亦是執政團隊可善加掌握的契機。賴總統預計新春後與立法院長等五院院長茶敘，誠如總統所言，盼努力化個人小利為國家大利。總統的有感之言，正是全民的殷切期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法