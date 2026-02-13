自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》國政推進 破舊立新迎丙午年

2026/02/13 05:30

乙巳蛇年即將收官，台灣歷經內外變局，仍展現持續發展的能量，在國際舞台上發光發熱。週三股市亮麗封關，再創新猷，顯示國家正走在正確的軌道上。在攸關生存利基的對外關係上，政府能掌握外部變局，積極開展與美國等民主陣營的合作，特別是即將簽署的「台美對等貿易協定」，以及推動提升不對稱戰力的國防特別預算案，凸顯台美兩國結合更為緊密。無論民主存續或國力提升，都必須奠基於更安全的發展環境。面對中國的併吞野心與複合式施壓，不能寄望敵人施捨，而是要讓其不敢輕舉妄動。深化與理念相近國家的交往，建立更堅固的聯防關係，更彰顯台灣不可或缺的國際角色。團隊凝聚，避免破口，這正是我們要持續推進的民主道路。

二〇二四年總統與立委大選後，民進黨雖延續中央執政，但立法院形成朝小野大的格局，亂象頻仍。政府施政計畫與改革工程屢遭阻撓，藍白兩黨憑藉席次優勢，頻頻修法擴權，甚至試圖回復國民黨執政時期的主張。名為監督，實則凌駕與侵犯行政權，外界批評其毀憲亂政、形同國會政變。民眾期待國政「破舊立新」，在野卻「破新立舊」倒退行。藍白兩位黨主席，一位窮思竭慮奔赴中國，一位自稱祖源「紫雲黃氏」向中示意。對北京低聲下氣，卻對美國不斷鼓吹疑美論調。當政府加大力度與美國戰略鏈結之際，在野要角卻屢屢煽動反美風向，相關敘事還與中共遙相呼應，無中生有，意圖阻撓。荒誕言行令人側目，就連在野陣營內部也憂心其偏鋒路線不利政黨發展。

國家進步須除舊布新，然而在野卻反其道而行，阻撓強化美日友盟路線，甚至妄言推行「二次西進」，擁抱中國。對比國際政經走勢，顯得不知今夕何夕。台美舉行「經濟繁榮夥伴對話」加強經貿連結，國共齊推智庫論壇互別苗頭，還睜眼說瞎話稱無涉政治。台美將簽署「對等貿易協定」，鞏固科技產業供應鏈；在野卻刻意扭曲，誣指這是掏空護國神山。事實上，台灣經濟發展軌跡清楚顯示，馬英九執政八年傾中，不僅牢牢鎖入中國市場，更深陷剽竊猖獗、無視知識產權、權錢交易盛行的貪腐環境，才是企業遭掏空的惡夢時期。「去中國就不會是掏空」，在野幾乎同一批人，對台美深化與兩岸往來的論述邏輯全然矛盾，只因意識形態作祟。民進黨執政十年，好不容易翻轉「雞蛋全放中國籃子」的錯誤決策，在野卻企圖反撲，重返敵意中國。說明破舊立新工程尚未完成，未來仍必須堅定前行。

因應中共日益升高的軍事威脅，賴政府提出八年一．二五兆元的國防特別預算案，但在藍白聯手阻撓下舉步維艱。自去年十一月至今，在立法院已十度擋下。國際友台人士看不下去，接連嚴詞批評藍白兩黨。這並非干預台灣內政，而是警告在野拿國安開玩笑，逾越政爭底線，殃及區域安全。賴總統週三召開記者會，罕見由國防部長、參謀總長簡報，三軍司令全程陪同，正是告誡在野勿成國際眼中的麻煩製造者。印太民主國家均提高軍費，以應對中國威脅。在野卻天真阻撓，幻想回到馬時期削弱國防可換取北京善意。馬的八年已證明此舉只會使台海更失衡、更不安全，助長中共挑釁。如今在美國高度關注與國內主流民意支持下，藍白掏空台灣安全的舉動正面臨鬆動。民眾黨團宣稱可讓行政院版付委審查，國民黨團也浮現類似意見，但在野領導層仍機關算盡，各界睜大眼睛，看還要玩此危險遊戲到何時。

置身內外變局，唯有精準應對，方能開創新局。日本首相高市早苗在國會大選的歷史性狂勝，顯示執政以來已讓國民感受到國家進步、路線正確，終能打破國會席次的不利局面。對台灣而言，賴總統身處治國制高點，亦能展現更強執政效能，不拘形式，善用科技與網路工具，加強與社會溝通，讓國家發展正確走向的完整訊息，得以擴大傳播，而非僅被動澄清錯假訊息。另一方面，面對年底九合一選舉，雖以地方為主，但藍白過去兩年將國家帶入亂局，已使選戰上綱至國家安全與發展路線的抉擇。在野選將勢必承受民意壓力，必須表態或進而要求黨內勿再走偏鋒。這些變化，亦是執政團隊可善加掌握的契機。賴總統預計新春後與立法院長等五院院長茶敘，誠如總統所言，盼努力化個人小利為國家大利。總統的有感之言，正是全民的殷切期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書