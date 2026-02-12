自由廣場》預警機不是選擇題 是體系問題

◎ 宋磊

現代空戰的面貌為聯合作戰體系，戰機、地面雷達／防空飛彈系統、空中預警機形成一股完美的偵測／擊殺鏈。台灣面對解放軍空軍持續性的威脅，我空軍已陸續針對三型主力戰機、防空飛彈系統進行更新與採購。客觀來說，目前空軍的戰力已有十足的進步，然而我國空軍現役六架E-2K預警機，第一批四架E-2T預警機於一九九五年抵台服役；第二批兩架E-2K預警機於二〇〇五年抵台服役，無論是首批或第二批，經性能提升後全數為E-2K預警機，服役時間均超過廿五年，機隊確實已達升級、需要採購的階段。

根據媒體報導，二〇二五年我空軍已向美方提出採購六架E-2D預警機的需求，該款預警機是E-2系列中最新款，配備AN／APY-9有效偵蒐範圍達五五〇公里，飛行航程超過二千五百公里，並且具備偵測匿蹤戰機的能力。

然而，美方目前以「不符合不對稱作戰」需求予以婉拒，軍方雖持續努力爭取，但目前美方反而傾向以美商L3 Harris公司提供灣流G550民航機為基礎所開發出EA-37B呼叫羅盤（Compass Call）新型電戰機作為替代方案。該款電戰機具備速度快、航程遠的優點，同時配備兩具勞斯萊斯公司生產的BR710 C4-11渦輪噴射發動機，最遠航程超過一萬公里，和E-2系列預警機的差異在於，EA-37B機體兩側安裝陣列天線，在飛行途中較E-2系列預警機更為平順，並能配合戰機擔負「防空制壓任務」。

雖然EA-37B的機身側邊雷達無法直接偵測到匿蹤戰機的訊號，但仍能透過雷達偵測到匿蹤戰機的電磁訊號，因此嚴格而言，對於中共新一代殲20／殲35匿蹤戰機，EA-37B仍舊能偵測到電磁訊號，將相關資訊傳遞給我方戰機。

持平來說，EA-37B因配備渦輪噴射發動機，在維修、飛行時所具備的能力優於E-2系列預警機，但對於空軍而言屬於全新的機種，軍方未來若順利引進，仍需在後勤、保養上重新建立一條屬於EA-37B的後勤線，對於操作近卅年E-2K預警機的空軍來說，將會是一項挑戰。

無論美方最終選擇售予何種預警機給予我國，台灣將持續提出採購相關裝備的需求，縱然E-2D預警機為我國空軍熟悉的機種，但若未來採購到的機種為EA-37B預警機，於空中預警、指揮鏈路的傳遞與偵測匿蹤戰機的電磁訊號上，仍能發揮關鍵角色，成為我國空防不可或缺的要角，繼續偕同戰機、地面雷達和防空部隊鞏固我國的空優。

（作者是淡江大學戰略所博士生）

