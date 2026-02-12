自由電子報
自由廣場》香港之後輪到誰？

2026/02/12 05:30

◎ 島火

黎智英被重判廿年，不只是香港司法的一紙判決，而是一個時代正式封棺。從「依法審判」的包裝語言，到「彰顯法治」的官方修辭，這場判刑清楚揭示的不是法治的勝利，而是權力重新定義法律的邊界。

北京與港府一再強調程序正義，卻刻意迴避一個根本問題：當「國家安全」被無限上綱，當言論、新聞、組織行動都可被解釋為顛覆，法律就不再是約束權力的工具，而是權力本身的延伸。黎智英的罪，不在於他做了什麼，而在於他代表了一種不被允許存在的可能性─一個仍然相信媒體監督、社會批判、價值選擇的人。

對台灣而言，這項判決的意義不在於對個人命運的同情，而在於對制度走向的警示。香港曾經擁有比台灣更「穩固」的法律體系、更國際化的司法聲譽，也曾有人相信「制度不會說變就變」。但現實證明，只要政治權力不受制衡，法律可以在一夜之間換一套解釋，昨天合法，明天就是罪證。

然而台灣社會仍有人試圖淡化這個訊號，將黎智英案描述為「他國內政」或用「不要對號入座」來麻痺風險意識。這種說法，與當年香港部分菁英的自我安慰如出一轍。歷史一再證明，威權從不會事先公告它的界線，而是等你跨過之後，才告訴你那裡不能去。

本土立場的核心，從來不是情緒性的反中，而是清醒地理解權力運作的邏輯。台灣的自由不是憑空存在，而是建立在憲政制衡、新聞自由與公民社會的持續防衛之上。當我們看到一個出版人因為言論被判重刑，真正該問的不是「他值不值得同情」，而是「如果這套標準適用在台灣，還剩下什麼不能被懲罰」。

黎智英的判刑，是寫給所有仍相信制度能自動保護自由的人看的黑色寓言。對台灣而言，這不是遠方的悲劇，而是一面鏡子。選擇視而不見，不是中立，而是替下一次的「失去」鋪路。

（作者務商）

