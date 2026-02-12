自由廣場》台灣已民主轉型 正義仍無法落實

◎ 沈育明

台灣在邁向民主正義社會的路途上，代價是極其昂貴的。昂貴到受害者、受害者的家屬及朋友都得面對生命的犧牲，甚至全家被滅門的慘案。最近有劇組以電影作品來詮釋政治人格者林義雄滅門慘案的歷史，加上部分演員受訪時出現爭議言論，無疑讓受害者及犧牲生命的家人再次地受到國家暴力，也讓威權獨裁得以挑戰自由民主與公平正義。

我們是如何面對威權時代所發生的二二八、白色恐怖及美麗島等歷史事件，是用足夠謹慎並真摯的態度？還是隨著時間的消逝漸漸褪去的記憶？有人總是說，台灣悲慘的歷史該翻頁了，應該要「往前看」，這樣的威權遺緒依然深植台灣社會。試問受害者內心所受到的痛苦、失去親人的悲傷、無法挽回的親情可能永遠不會消失。

請繼續往下閱讀...

台灣社會對民主的渴望一直還是進行式，但民主化之路不應該捨棄過往的血淚斑斑。韓國在一九九五年制定光州事件轉型正義的兩個特別法：《五一八民主化運動特別法》、《破壞憲政秩序犯罪之公訴時效特別法》，可以永久對加害者究責，沒有追訴期限。

無法追究加害者責任，如何談轉型正義？台灣政治已民主轉型，但轉型正義卻無法落實，它總是在凸顯受難者家屬們是多麼卑微，延續至今的痛苦與悲傷並未好轉，惟揭露真相不需要以和解為前提，我們無權替別人發聲，也不能一味地要求受難者家屬要和解。正義是人類最素樸，也是最強烈的情感。我們不能遺忘過去的歷史與慘痛的教訓，只有永遠記住血淚暴力的歷史，才有可能確保未來的和平，而這正是歷史記憶對實現民主社會和轉型正義的重要意義所在。

林義雄先生及所有政治受難者的尊嚴，是所有台灣人追求民主與自由公義的最後防線，如同〈咱要出頭天〉的歌詞：「咱那決意心一款，共同作夥手牽手，為了台灣來打拚，前途才會有願望。」

（作者是時事與公共政策評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法