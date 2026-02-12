自由電子報
自由廣場》台灣清廉印象創新高 但改革不能鬆手

2026/02/12 05:30

◎ 曹耀鈞

國際透明組織十日正式公布二〇二五年全球清廉印象指數（Corruption Perception Index）分數與排名，相較去年，台灣分數提高一分，得到六十八分。名次也上升一名，成為第廿四名。分數平歷史高分，名次則是歷年評鑑以來最佳。執政者誠然值得欣慰，並可以此國際評鑑之專業客觀認知結果，杜絕在野悠悠之口。

話說回來，從國際評鑑的總體角度來看，未來能否進入更高級距，才是結構上的廉潔突破，也就是台灣一直停留在廿名以外，六十幾分，相對於日本在廿名內（第十八名），分數在七十分與八十分之間（七十一分），兩者仍隱含著本質上的廉潔結構等級差異。再說南韓，去年它是卅名，今年退步一名至卅一名，分數也從六十四分稍降至六十三分，雖和台灣仍有一個等級的差距，但分數也逐年逼近，仍屬廉潔腳步改善快速國家。

若要從本質上蛻變到另一清廉等級，建議廉政署可以從清廉印象指數的構成分項成分來深究，就可找到積弊點並加以改善。不過，牽涉到社會結構與文化慣性的變革，實非短期可以扭轉。近年來檢、調、廉努力糾辦貪腐案件，不分執政或在野黨的民意代表，一律收押起訴，讓民眾感覺好像弊案連連，但殊不知這種執行力，是可以獲得國際專業經理人的肯定，也就是「法治課責」能夠彰顯。

筆者近年已數次提醒執政高層，在地方勢力、中央與地方民代和公共工程標案的連結，絕對是清廉印象指數的重要改善缺口，更是台灣進軍七十分以上，躍入排名廿以內的最大障礙。

台灣在國際上的清廉形象名次不斷的提升，是人民抬頭挺胸的驕傲，但若要實質大幅度精進廉潔印象，得先不奢求如同北歐國家的第一級清廉水準，長期策略應從日本的「社會文化壓力」與「官僚體系自律」這兩大特徵著手，這也是我們政府和全民需要共同努力之處。

（作者是政府國防廉潔指數評鑑GDI諮詢委員）

