自由廣場》（李筱峰專欄）高市．高金．智強．智英

本文題目是由四個人名組成：高市早苗、高金素梅、羅智強和黎智英，他們都與時事有關。如果以小孩子看電影的眼光，用二分法分成「好人」和「壞人」，這四人可分成兩組，高市早苗和黎智英同一組，其餘兩人同組。當然我不是要將人物截然分成好壞，但「近事」足供我們「遠慮」。

高市早苗原本只是弱勢首相，她的挺台言論（其實不是挺台，而是挺亞太和平與日本國安）引起中共抓狂，不僅中國大使狂言要砍高市的頭，中共更逼近日本軍演。但是高市不為所動，為求更強穩的民意，她解散眾議院，在短期內重新改選，結果創下歷史以來自民黨的新高，單獨超過三分之二席次。顯然日本國民不受中共威嚇，面對威脅更團結保國！他們不像台灣有「對敵人忠誠」的反對黨，與敵人裡應外合，要癱瘓國防。他們也沒有台灣的藍民，把維護自己的主權與國防罵成「挑釁」和「破壞和平」。

高市說得好：「自己的國家要靠自己親手守護，一個沒有這種覺悟的國家，是不會有人來幫你的！」值得台灣人深思。

高市率領自民黨的表現，讓紅藍白營很不舒服，特別是正在「清君側」的習近平想必寢食難安。

同樣也可能讓習近平不悅的是，他在台灣的代言人高金素梅出事了。高金因涉詐領補助款、利用職務詐取財物、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌被搜索及約談。其實我認為高金對台灣的傷害，不止於涉貪案，而是她向來是站在中共立場行事立言。她多次發動台灣的南島民族（實存的民族）去北京向中共的「中華民族」（政治迷思）獻媚；她在立法院還可以毫不避諱地稱「我們習近平」。

高金涉貪遭搜索，引起藍營不滿，有藍民說「綠色恐怖」又來了。他們不知道，如果回到他們喊萬歲的兩蔣時代的白色恐怖，以高金的言行，連搜索都不必，老蔣直接紅筆一揮，「速即槍決可也」。現在藍民可以自由自在罵賴清德「綠色恐怖」，不會有事，一點也不恐怖。

最好笑的是，羅智強針對高金遭搜索，在臉書貼文說「民主寒冬來臨」。台灣是否真的進入「民主寒冬」？有客觀指標可觀察，許多國際人權組織都有「自由度」及「民主指數」的評比，自由度九十四分，民主指數在亞洲數一數二的台灣，看看在二〇二六年的評比會不會一落千丈？羅智強記得到時要公布結果。

就在高市與高金的上述事情發生的同時，香港的高等法院判決黎智英廿年徒刑，他的多位《蘋果日報》同仁也遭判處六年到十年的重刑。這項嚴重迫害言論自由的人權事件，羅智強無動於衷，不吭半聲，一點也不覺得這是香港的「民主寒冬」。長期為爭取香港自由人權的黎智英們，不是涉貪圖利，卻被扣上籠統罪名，包括什麼「勾結外國勢力」。扣他罪名的背後勢力，當然是中共政權，這個當年靠著勾結俄國勢力起家，連課本都書寫「史達林是鋼、史達林是太陽」的中共，今天竟然以「勾結外國勢力」來入人於罪！羅智強對中共蹂躪人權無動於衷，卻認為涉貪的高金被搜索是「民主寒冬」，這種頭腦，哪裡智強？智弱也！

（作者李筱峰是台北教育大學榮譽教授）

