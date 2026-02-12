自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》宗教中國化下的台灣盲點

2026/02/12 05:30

◎ 沈言

中國對宗教的處理方式，近年出現關鍵轉折。二〇一八年之後，宗教事務不再只是行政管理的一環，而是正式併入黨的統戰體系。這並非組織名稱調整，而是宗教在政治結構中的角色被重新定義，從社會信仰活動，轉為必須服從政治目標的治理對象。

在此之前，宗教仍置於國務院體系下，以行政事務管理。全面納入統戰部門後，問題便不再是宗教是否合法，而是宗教是否服從黨的政治需要。制度轉向也直接解釋了不同宗教在中國遭遇的顯著差異。

天主教、基督教與伊斯蘭教，這三個亞伯拉罕諸教，在中國普遍面臨高度管控與重新詮釋，原因不在政治立場，而在宗教體質本身。它們皆主張最高權威外於國家，經典具有裁決性，信仰義務高於世俗政權，且自然形成跨國社群。在一個要求所有權威最終必須指向黨的體制中，如此結構必然被視為風險。

相較之下，道教與佛教的處境不同，並非因為較為安全，而是因其高度可塑。缺乏單一最高權威，經典可被文化化、哲學化，組織形態高度地方化，使其更容易被收編與功能化，而不必遭遇全面壓制。

當宗教被納入統戰體系後，對外交流性質也隨之改變。以媽祖信仰為例，湄洲祖廟在文革期間曾遭破壞，後來的重建確實大量仰賴台灣民間出資。這段歷史是真實的信仰修復經驗，但在宗教被重新置入統戰結構後，原本承載情感的宗教空間也被放入了不同的政治容器。

同樣的制度落差，也存在於佛教的跨境慈善與交流行動中。在台灣，這些行動往往被理解為去政治化的人道實踐，但在中國的治理語境裡，宗教、慈善與社會服務本就被視為可整合的治理資源，其政治意義並不取決於原始動機。因此，台灣需要警覺的，不是某一宗教或某一次交流活動，而是是否仍以信仰往來的舊理解，面對已將宗教全面納入統戰體系的政治現實，理解落差本身就構成風險。

在「宗教中國化」政策推進過程中，中國官方在相關文件與表述中一再強調，宗教經典的詮釋與呈現必須符合中國社會與政治要求。正是在這樣脈絡下，中國家庭教會圈內流傳出一則黑色幽默：如果真有所謂「中國特色聖經」，《創世記》中那句「神說：要有光，就有了光」，恐怕會被改寫為「神說：要有光，經黨許可，才有了光」。這個笑話所指向的，並不是文本本身，而是最終裁決權已被移出信仰體系，轉由黨所掌握。

（作者是評論員）

