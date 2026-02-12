自由電子報
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》小心國民黨

2026/02/12 05:30

電影「世紀血案」的荒謬絕倫和包藏禍心，更是赤裸裸的告訴台灣人，蓄意發動的民主逆流，正依附民主自由制度侵蝕台灣民主。所幸台灣的民主防禦機制和韌性愈趨進步成熟，有勇氣的台灣人提出反擊，讓年輕一代有機會回顧探索那一段國民黨作孽的台灣史。（資料照，記者潘少棠攝）電影「世紀血案」的荒謬絕倫和包藏禍心，更是赤裸裸的告訴台灣人，蓄意發動的民主逆流，正依附民主自由制度侵蝕台灣民主。所幸台灣的民主防禦機制和韌性愈趨進步成熟，有勇氣的台灣人提出反擊，讓年輕一代有機會回顧探索那一段國民黨作孽的台灣史。（資料照，記者潘少棠攝）

記者陳杉榮

最近國內外發生幾件重要的事情，日本首相高市早苗領軍執政聯盟，在眾議院大選中獲得壓倒性勝利，國民黨連續封殺國防特別預算條例草案，貶低美國駐台代表提出「科長論」，還有「世紀血案」電影意圖嫁禍史明，分化本土勢力。這幾件事分別關係台灣的未來、現在和過去，台灣人要警醒，自己的國家自己救，要特別小心國民黨。

高市早苗調整國家戰略，堅定國家信念，解散國會，重新改選，創造議題，主動出擊，重新建構穩定的政權，應對中國的巨大威脅，實為「勇者的進擊」。「台灣有事，日本有事」，日本政權的穩定，與台灣的未來發展，息息相關。高市的大勝，也對比出國民黨路線的錯誤。

當美日民主同盟力挺台灣，強化第一島鏈連結，對抗中國威權擴張之際，國民黨全力抵制台灣政府的施政，杯葛國防建軍，偏離了馬英九和朱立倫所稱的「親美、友日、和陸」路線，變質為「親中、反美、仇日、媚共」，徹底淪為共產黨扈從。看他們對北京俯首聽命，在台北張牙舞爪，更像是孟子離婁篇形容的那名齊國男子，在墳場吃完祭拜的酒食，回家「驕其妻妾」，騙台灣人說中共如何平等以待國民黨。

台灣人不健忘，中華民國也沒那麼卑賤。蔣萬安的雙城論壇前腳剛離開，中共馬上宣布對台軍演。蕭美琴副總統踏進歐洲議會參加國際性組織會議，中共馬上恫嚇歐盟各國，對台灣政要下「禁足令」，到現在連台灣的記者都不能取得聯合國的採訪證，更別說無日不在的軍事威脅和外交圍堵。台灣人要問，從連戰會見胡錦濤，馬英九會晤習近平至今，中國國民黨到底為中華民國取得什麼「對等尊嚴」的國家地位？

電影「世紀血案」的荒謬絕倫和包藏禍心，更是赤裸裸的告訴台灣人，蓄意發動的民主逆流，正依附民主自由制度侵蝕台灣民主。影射史明為林義雄母女血案的兇手，意圖藉此醜化分化本土勢力，居心何其惡毒！所幸台灣的民主防禦機制和韌性愈趨進步成熟，有勇氣的台灣人提出反擊，讓年輕一代有機會回顧探索那一段國民黨作孽的台灣史。

台灣歷經三次政黨輪替，民進黨的執政缺點不少，但捍衛主權的核心價值、中心思想和本土理念，依然堅定，並未變質。國民黨自從趕走李登輝之後，核心價值在哪裡？中心思想是什麼？「中華民國派」走投無路，整個黨早已四分五裂，乞求中共的施捨，結局就是滅亡，歷史殷鑑血跡斑斑，熟讀經書的「知識藍」並不糊塗，但他們父祖之輩延續支持存活下來的國民黨，卻正走在這條路上。

