社論》中國走到號誌失靈的十字路口

2026/02/12 05:30

迅雷不及掩耳清洗第二、三號解放軍將領，仍給習近平的權力帶來了陰影。（美聯社資料照）迅雷不及掩耳清洗第二、三號解放軍將領，仍給習近平的權力帶來了陰影。（美聯社資料照）

上周，習近平同一天先後與普廷、川普通話，後兩者同時主動致電前者的機率，應該不高。從北京公布的兩個通話內容來看，總體判斷似乎是習近平希望得到普廷、川普扶一把。國際局勢，或可提供某些理由，戰狼外交、撒幣外交效果已經由正轉負了。不過，更值得注意的，可能是中國的內部因素，雖然有人分析，張又俠、劉振立落馬之後，習近平的一尊地位益加鞏固，但解放軍詭異的平靜令外界難以捉摸。

近期，幾個標榜「中等強權」政府首腦，相繼前往中國訪問。在這個脈絡下，習近平與普廷、川普一日雙通話，凸顯中俄持續戰略協作，中美關係趨於穩定，而三國元首互動將「中等強權」競相訪中的外交熱潮推向新高。凡此，無非是要編輯一張習近平的外交成績單，以證明他是川普所說的：「習主席就是老大」。

然而，迅雷不及掩耳清洗第二、三號解放軍將領，仍給習近平的權力帶來了陰影。事發之初，張、劉二人被扣上五大罪狀，再加華爾街日報透露張向美洩露核武機密，辱習，動搖軍隊，貪腐，叛國，簡直十惡不赦。不過，一路下來，縮小打擊面，開始聚焦於貪腐敘事。正當此時，中國知名調查記者劉虎及同事巫英蛟，在網上發表一份報導，涉及四川一名縣級官員長期強佔商人財產，這篇文章隨後被刪除，上周二人且遭刑事拘留。原來，貪腐只能由中共認證，反貪腐的節奏必須由官方掌控，不容專政對象妄議、監督。

在此期間，恰好出現有關習氏的爆料，稱其家族壟斷自委內瑞拉、伊朗等進口的低價石油，隨即以高價轉賣國企中石化，獲利甚厚。巧的是，盧比歐在參議院聽證會更具體說：中國從委內瑞拉獲得每桶廿美元的低價石油，他們甚至不用付錢，因為石油被用來抵債。而科興疫苗，習氏家族的煉金術也不脛而走。上述爆料之虛實，有待進一步確認，而這只是繪聲繪影之一端。可以想像的是，一黨專政無官不貪。有意倒打習近平者，不致放過這個題材。

另者，「日本有事」，也是麻煩一件。因中國外交大暴走，高市早苗人氣紅不讓，遂解散國會重新選舉以強化執政基礎。果然，八日投票，高市旋風橫掃日本，自民黨囊括三分之二眾議院席次，加上維新黨席次，甚至佔有四分之三絕對優勢。對日外交，大暴走大失敗，內外壓力集於「親自指揮、親自部署、親自督戰」的習近平一身。而經過更大的民意授權，高市早苗勢將帶領日本國家正常化、國防正常化，對習近平的擴張野心產生牽制作用，也為解放軍武力犯台增加新的變數。最值得注意的是，「台灣有事、日本先發」乃華府所樂見，故投票前川普為高市背書，至高市獲得壓倒性勝利，川普再稱永遠力挺日本人民，且期待三月十九日於白宮歡迎高市早苗。反觀台灣的在野黨亂象，既令美方產生玩火自焚之不滿，又讓北京看到利用民主併吞台灣的機會之窗，與日本形成尖銳對比。

過去兩年，台灣陷入朝野對抗僵局，藍白佔有過半席次，從毀憲亂政到十度封殺國防特別條例，從拒絕與賴總統會晤溝通到與中國對台統戰部門如膠似漆，「迎中拒美」毫不掩飾。如此這般，連續三屆入主總統府的本土政府、務實的台獨工作者，應付藍白國會之亂便已備多力分了，遑論伸展「謀獨」手腳。日前，中共召開對台工作會議，所謂的「堅定支持島內愛國統一力量、堅決打擊台獨分裂勢力、反對外部勢力干涉」，其好整以暇的攻略可見一斑。乃至重判黎智英，創造與川普交易的籌碼，也為「一國兩制台灣方案」開鑼。因而，今年地方選舉，對台灣又是一大考驗。

任爾東西南北風，習近平的志願很明確：二〇二七年第四任志在必得，從而毫無懸念地長期掌權。在此雄心壯志下，元老實質影響力、黨內派系平衡、黨槍指揮關係、紅色家族共同體等，可能在更集中的權力架構下進行轉變。集權統治，從來不怕被統治者，怕的是高層內部矛盾，這也是習近平當前的挑戰。

張、劉落馬以後，習近平似乎少有離開北京行程，令人嗅到不尋常的氣味。三月的兩會，或是下一個觀察點。假使習近平弄巧成拙、呷緊弄破碗，不排除會上演反高潮結局。而若習近平完成偉大帝業，接下來的便只剩下接班人的問題了。他之於接班人，會類似過去的「禪讓」傳給同志？還是，從「黨天下」走向「家天下」，出現「習氏王朝」？前途未卜，中國就這樣走到號誌失靈的十字路口。

