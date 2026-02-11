自由電子報
評論 > 言論 > 社論

社論》且談「科長以上、司長未滿」

2026/02/11 05:30

蕭旭岑「目中無美」嘴砲谷立言，「科長以上、司長未滿」。（資料照）蕭旭岑「目中無美」嘴砲谷立言，「科長以上、司長未滿」。（資料照）

馬英九的馬仔，率團赴中國智庫交流，晉見對台統戰總管，返台後自我感覺與眾不同。這樣的蕭旭岑，更「目中無美」嘴砲谷立言，嗤之為美國國務院體系只比科長大一點，台灣卻被比司長小的官員要求東要求西。而黃國昌、柯文哲也不滿谷立言介入台灣內政太深，甚至與華府不同調。這樣的民眾黨，落得尾隨國民黨，凸顯他們都是習近平的馬仔，眼中只有習大大，美國其實很小小。所以，中國的芝麻官，都是不得了的京官，而中國介入台灣，包括操弄國民黨主席選舉，皆屬奉天承運。至於，美日關切台海安全，那就是外人干涉內政，萬萬不可，萬惡不赦。

美國國務院則回打一巴掌：AIT處長是國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。代表性不容置疑，但形式上稍嫌不足，有待「必也正名乎」。為此，蕭仔得以挖苦谷立言「科長以上、司長未滿」。諷刺地說，蕭仔也對谷立言「相當客氣」了，至少還以國務院的規格來評點。潛台詞，蕭仔依舊尊重谷立言有官方性質，只是嫌其官小，尤其比起王滬寧、宋濤。說難聽一點，如果蕭仔真要令谷立言無地自容，大可點破國王的新衣。那就是，美國在台協會，只是依據哥倫比亞特區法律而成立的一個非營利法人，而服務於美國在台協會的任何機構職員或雇員，必須在任職期間脫離政府職務。這是什麼意思呢？意思是說，谷立言及其同僚，依法論法沒有官方身分，只是民間人士、非營利法人代表！也許，蕭仔對此心知肚明，所以認為隨便一個國台辦官員也比谷立言大得多，因為國台辦是中國官方機構，它的全名是「國務院台灣事務辦公室」。

道破不值一文錢，不論聽起來舒不舒服，以上說明就是現實狀況！當然，我們的用意，絕非附和蕭仔揶揄谷立言「不到北京不知道官小」，而是提醒華府這個真實存在的落差。就此而言，基於同一個事實，卻可以跟蕭仔反向思考。中國傾全國之力，一定要併吞台灣、讓中華民國不存在，因為它宣稱台灣屬於中國。而美國，至遲一九七九年之後，「認知到」北京此一宣稱，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。儘管如此，美國歷屆政府對台政策，仍具有官方色彩，最典型的例子莫過於軍售。且在台美關係日益緊密的今天，美方仍不斷（向北京）強調「我們的一中政策不變」，台美沒有正式外交關係，唯恐北京有所不知。而這種灰色狀態，徒供中國對台全面脅迫、圍台軍演、機艦擾台之「自我合理化」。時至今日，更成為中國在台協力者的「底氣」：美國在台灣不能做的事，中國在台灣卻百無禁忌。中國對台灣滴水穿石、日損月磨，現在連常態軍事預算、國防特別條例都卡在藍白紅控場的國會，形成美國通過售台必要軍備，台灣本土政府卻買不下手的現象。所謂的非官方關係，對台美合作的制約作用，已到危險訊號頻現的地步了。

美國國會、國務院、白宮之於台灣議題，重點似乎劃在台海和平穩定，因此偏重軍事威懾。正如一份研究報告所指：把中國犯台拆成可量化的代價清單，逐一盤點北京若動武，可能在經濟、軍事、社會與國際關係四條戰線同時承受的反噬。類此「提高代價」的思路，顯然無法根除北京犯台的「誘因」。以故這份研究報告提醒：即使代價高昂，仍不能排除誤判而引爆衝突的風險。另一種思路：假使台灣如中國鄰國是國際承認的主權國家，中國還敢整天放話不惜武力併吞如家常便飯嗎？當然不敢！於是，台灣未能成為正式國際成員，等於隨時在誘惑中國侵略台灣，形成台海和平穩定的不定時炸彈，從而危及美國的西太平洋國家安全斬殺線！

或許，礙於全球戰略、中美關係、印太一盤棋，華府致力強化台美實質關係，一時未能走到突破「台灣地位未定論」的程度。但危險訊號不斷閃爍，怯於突破勢將長敵人氣焰、令自己陷於被動，非長治久安之計。退一步來說，正如蕭仔們之有「恃」無恐、口出狂言所啟示，華府至少該因應時勢，以大幅提升AIT之政治能量，來彌補「美國駐台大使」之欠如。乃至，「台灣就是台灣」之正式化、具體化，將中國對台法律戰釜底抽薪，確保第一島鏈之民主屏障。至於，一旦台灣國家正常化，裡通敵國、杯葛國防預算者，便可依法處置。否則，台灣地位遲遲未定，永遠面對不確定的未來，第一島鏈、印太和平、全球經貿、美國安全亦難高枕無憂。

