自由廣場》風雪中的民意 高市與日本政治的四個轉折

◎ 王輝生

三天前，日本迎來入冬後的最大風雪，自民黨在眾議院大選也贏得創黨以來的最高的得票紀錄，單獨一黨即超過三分之二的修憲門檻，高市首相在記者會稱「將鍥而不捨地提出修憲動議」，股市應聲大漲再創新高。這場風雪中所展現的民意，至少呈現四個轉折值得關注。

一、日本保守派基本盤歸隊：安倍晉三前首相卸任後，自民黨的保守選民持續流失，石破茂時跌至谷底，參眾兩院相繼失守，政權岌岌可危。去年高市臨危受命，短短三個月，她對外展現高峰外交，對內施展積極財政，深得民心。在有如岩盤般堅定不移的保守派歸隊、支持率攀高下，帶領自民黨浴火重生，重創親中政客，使「短命內閣」的循環暫時劃下句點。

請繼續往下閱讀...

二、日美同盟邁入黃金時期：高市上任甫滿一週，美國總統川普即專程訪日祝賀，並簽署「推動日美同盟黃金時代」，且公開承諾「任何需要的幫助，美國都會在那裡」。這種近乎毫不保留的支持，堪稱罕見。大選前夕，川普更公開撰文力挺高市。意味日美「黃金時代」的到來。

三、日中外交暗潮洶湧：圍繞台海及區域安全議題，兩國分歧難解，但在經貿上又難於脫鉤。高市獲得民意授權後，對中籌碼增加，深諳縱橫之術的北京，不會同時與美日對抗，可望見好就收。而高市既守住原則，也保留對話空間。權衡得失，未來日中關係將是表面風平浪靜，但伏流不斷的局面。

四、日台風雨同舟、命運與共：無論是災害互助或半導體與產業合作，台日雙方往來已從情感連結昇華到制度化合作。加上高市在國會已將台海安全納入日本國家戰略，大選前夕，台積電又加碼投資日本，使兩國經濟與安全利益更緊密交織，形成相互依存的共同體。

這場無畏風雪的民意將改寫日本政治史，不僅象徵日本人民重新找回方向與自信，也標誌著一個更積極、更有擔當的新日本將與台灣、美國以及區域民主國家並肩同行，使東亞的和平與穩定，增添了一份堅實而可靠的力量。

（作者是日本開業醫師、京都大學醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法