自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》風雪中的民意 高市與日本政治的四個轉折

2026/02/11 05:30

◎ 王輝生

三天前，日本迎來入冬後的最大風雪，自民黨在眾議院大選也贏得創黨以來的最高的得票紀錄，單獨一黨即超過三分之二的修憲門檻，高市首相在記者會稱「將鍥而不捨地提出修憲動議」，股市應聲大漲再創新高。這場風雪中所展現的民意，至少呈現四個轉折值得關注。

一、日本保守派基本盤歸隊：安倍晉三前首相卸任後，自民黨的保守選民持續流失，石破茂時跌至谷底，參眾兩院相繼失守，政權岌岌可危。去年高市臨危受命，短短三個月，她對外展現高峰外交，對內施展積極財政，深得民心。在有如岩盤般堅定不移的保守派歸隊、支持率攀高下，帶領自民黨浴火重生，重創親中政客，使「短命內閣」的循環暫時劃下句點。

二、日美同盟邁入黃金時期：高市上任甫滿一週，美國總統川普即專程訪日祝賀，並簽署「推動日美同盟黃金時代」，且公開承諾「任何需要的幫助，美國都會在那裡」。這種近乎毫不保留的支持，堪稱罕見。大選前夕，川普更公開撰文力挺高市。意味日美「黃金時代」的到來。

三、日中外交暗潮洶湧：圍繞台海及區域安全議題，兩國分歧難解，但在經貿上又難於脫鉤。高市獲得民意授權後，對中籌碼增加，深諳縱橫之術的北京，不會同時與美日對抗，可望見好就收。而高市既守住原則，也保留對話空間。權衡得失，未來日中關係將是表面風平浪靜，但伏流不斷的局面。

四、日台風雨同舟、命運與共：無論是災害互助或半導體與產業合作，台日雙方往來已從情感連結昇華到制度化合作。加上高市在國會已將台海安全納入日本國家戰略，大選前夕，台積電又加碼投資日本，使兩國經濟與安全利益更緊密交織，形成相互依存的共同體。

這場無畏風雪的民意將改寫日本政治史，不僅象徵日本人民重新找回方向與自信，也標誌著一個更積極、更有擔當的新日本將與台灣、美國以及區域民主國家並肩同行，使東亞的和平與穩定，增添了一份堅實而可靠的力量。

（作者是日本開業醫師、京都大學醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書