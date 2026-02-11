自由廣場》﹙林保華專欄﹚ 金蛇狂舞 迎萬馬奔騰

進入西曆二〇二六年已經一個多月，離開農曆蛇年卻還有一個星期，目前處在蛇年年尾，即將進入馬年，而二〇二六年則是開局階段。這是十分精彩的時候，可說是金蛇狂舞，腎上腺素都在飆升迎接馬年。

首先，川普總統著手清除西半球的中國勢力。一月三日出兵委內瑞拉活捉馬杜羅夫婦。委內瑞拉由副總統代行職權貫徹美國意圖，例如控制石油出口，釋放政治犯，漸行改革避免內部大震盪而內亂。沒想到據稱受到最大打擊的竟是以低廉價格壟斷委內瑞拉石油的習近平家族、其姐姐齊橋橋。接下來川普要對付的是能源供應斷絕的古巴，完成前總統甘迺迪未竟之業。

請繼續往下閱讀...

接下來，巴拿馬最高法院裁定長江和記實業營運巴拿馬運河港口的合約無效後，中國威脅要對巴拿馬採取政治和經濟制裁。長江和記實業表示將尋求賠償。這是中國干預長和出售港口管理權的結果。長和全日股價上漲〇‧六九％，可見投資者對中國的干預不以為然。中美洲若干國家也正與美國商討改變對台政策。中國一帶一路在中美洲陷入困局。

在東半球，則是日本首相高市早苗在解散眾議院後，以橫掃千軍如捲席之勢在選舉中取得日本歷史上所沒有過的空前勝利。自民黨本身就掌控了眾議院三分之二議席，還有維新會結盟。其後在抗中、經濟改革與修憲議題上掌握主動權。高市沒有沖昏頭腦，她感謝川普的支持，感謝選民在暴風雪中出來投票。選後她表示會加強國防實現選舉諾言，還表示與中國討論議題的大門一直敞開著。至於如何修憲，將日本從所謂「和平國家」變成可以保衛自己國家主權的正常國家，相信她會謹慎從事。習近平修改憲法便於自己成為終身獨裁者，他憑什麼對日本說三道四？

經濟上AI產業帶動全球經濟發展，但也出現泡沫疑慮。然而台灣股市昨天創造新高，台積電也是新高價。但是量價背離稍嫌不足。金銀貴金屬價格的大起大落，也是史上罕有。起先因為川普上台，經濟政策不明朗動作卻很大，導致避險資金湧入黃金，黃金暴升後輪到白銀。黃金突破五千美元已是難以想像，然而專家有云升到兩萬幾者。但是物極必反，黃金升到接近五千六百美元時暴跌幾乎崩盤，金價四十分鐘可以暴跌七％（四百美元），不知多少人要「斷頭」。銀價升跌幅更大。但是共產國家的中國、越南大媽們趁低出來搶購，金銀也出現急彈。比特幣更瀉四成多才守住六萬美元。幸好參與投資投機者不多，否則這些驚濤駭浪會讓多少人中風。

正是金蛇狂舞讓人們對新的馬年有所期待，也有警覺。在萬馬奔騰中，四月的川習會總加速師習近平會不會感到被川普玩弄突然翻盤？實際情況是美日（台）同盟更加鞏固。面對這樣良好的國際形勢，國民黨某些人把自己推向極端，這會有什麼後果？而最終走向光明，則是人類的共同渴望。

（作者林保華為資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法