評論 > 投書

自由廣場》搜索票已核發 政治指控站得住腳？

2026/02/11 05:30

◎ 莊宇森

任期已逾廿年的無黨籍立委高金素梅疑似涉嫌詐領助理費，昨天遭到檢調搜索。據悉，本案係法務部調查局國安站報請台北地檢署指揮偵辦，也就是說，本案是由專門抓「匪諜」的國安站所發動。然而，調查局有專門辦理涉嫌詐領助理費案件的部門，為何會是由國安站來辦理涉嫌詐領助理費的案件呢？從這點看來，高金素梅所涉犯的應不是只有詐領助理費，她違反國安法的可能性很高。

國民黨立委羅智強透過影片批評，賴清德不演了，這次劍指立法院最認真、問政專業、監督政府最有力的高金素梅云云。羅直指此案係由賴總統所指示，將全案悉數「賴」給清德。然而，檢察官要發動搜索，必須先向法院聲請搜索票，而法院於審核後認有「合理懷疑」，才會核發。由此可知，搜索票的核發係經嚴謹的法定程序，豈是賴總統能夠左右？

立委的身分動見觀瞻。一個立委被檢調搜索，意味著檢調必定掌握「相當程度」的證據。而搜索是刑事訴訟法中的「強制處分」，故應經法院核發搜索票後，始得執搜索票進行。雖然並非一經檢察官向法院聲請搜索票，法院就必須核發。如法院在審核證據後認無「合理懷疑」，仍得不予核發。反過來說，本件既經法院核發搜索票，適足以反證現存相關證據確有「合理懷疑」高金素梅犯罪之可能。

正如立法院院長韓國瑜所言，台北地檢署檢察長王俊力曾先致電立法院秘書長周萬來，且在立法院人士陪同下，才進到高金素梅的研究室搜索，因此搜索程序是完備的。既然法院係基於「合理懷疑」而核發搜索票，加上搜索程序允當合法且完備，因此所取得的證據，即屬合法的證據。至於該等合法的證據是否能夠證明高金素梅犯罪？就看高金素梅是否真的能經得起檢驗了。

至於羅智強宣稱高金素梅是立法院最認真、問政專業、監督政府最有力的立委，然觀諸高金素梅過去的問政表現，恐非事實！根據公民監督國會聯盟統計，截至二〇一二年，高金素梅已有十五次被列入「問政待觀察名單」中，並被批評出席率與法案參與度偏低。

由於高金「親中」的形象至為鮮明，與中國官方的互動屢屢引發爭議，但高金以其原住民的身分，一再強調與中國「血脈相連」的論述，其實難以令人苟同。

（作者是公會法律顧問）

