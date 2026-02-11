自由電子報
自由廣場》為了台灣安危 請用選票解鎖軍購卡關

2026/02/11 05:30

◎ 許宗興

我是一位已退休的公教人員，無黨無派，只求國家安穩、子孫能在這片自由的土地上安居樂業。然而，近來每看著對岸共軍機艦頻繁越界、軍演封鎖日益逼近，再看到立法院內，攸關國家存亡的一‧二五兆國防預算竟遭在野黨連續十次封殺，我不禁憂心如焚，午夜夢迴，久久難以入眠。

面對中共極權擴張，台灣想要維持現有的民主體制與主權獨立，唯一的依靠就是堅實的防衛力量。「備戰才能止戰」是千古不變的道理，連美國國務院、國會議員及AIT都多次對國防預算卡關表達高度關切，甚至質疑台灣對自我防衛的決心。當盟友都在急著幫我們，我們的代議士卻在自我解除武裝，這是何等諷刺與危險之事？

面對國會亂象，我們這些平民百姓難道只能束手無策？不，國家的命運掌握在人民手中。在此，我沉痛但堅定地提出一個構想：我們應立即籌組「全民挺軍購自救會」。這不是為了特定政黨護航，而是為台灣兩千三百萬人的身家性命自救；我們不能再讓少數霸道立委綁架國家安全。

至於具體作法，我建議自救會應儘速在北、中、南舉辦大型「挺國防、保家園」群眾集會，讓沉默大多數站出來；隨後發起「全台挺軍購護台灣行腳」運動，深入基層宣講，讓民眾了解：沒刺蝟般的防衛力，就不會有真正的和平。

最重要的是，我們必須展現民意的具體力量。年底縣市長選舉在即，這正是人民手中的尚方寶劍。我們應對在野黨發出最後通牒：若國防軍購預算無法在近期內付委審查並通過，我們將發動全台串聯，呼籲所有愛護台灣的選民，在年底選舉中用選票制裁那些置國家安全於不顧的政黨與候選人。

今日我們若不為國防挺身而出，明日我們的子孫恐將在戰火或極權統治下流淚。懇請社會各界賢達、社運人士與廣大同胞響應此一號召，讓我們用集體的意志，強力促使政客回應民意，讓軍購案過關，為台灣撐起保命的防護網。

（作者為退休公教人員）

