自由廣場》羞辱谷立言 相信蔣經國也不會同意

◎ 林子堯

國民黨副主席蕭旭岑日前評論美國在台協會處長谷立言只是「比科長大一點」，引發外界譁然，即便美國國務院親自出面澄清其身分與代表性，蕭仍不收回言論。事實上，從黃國昌先前暗示谷立言不代表華府，到蕭旭岑公開羞辱谷立言，脈絡一致，都是刻意矮化AIT在台灣的代表性。若對照近年解密的外交檔案，以及錢復等當事人受訪與回憶所呈現的歷史脈絡，這種說法不僅傷害台美關係，也恐怕連當年竭力穩住台美關係的蔣經國都難以認同。

國史館出版的《從中美共同防禦條約到臺灣關係法史料彙編》，加上錢復回憶錄，以及美國第一任AIT理事主席丁大衛在二〇一四年出版的回憶錄《Unofficial Diplomacy: The American Institute in Taiwan》，都清楚呈現台美關係前後的複雜與波折，今日的互信並非理所當然，而是台灣與美國政府、國會以及民間暫時放下對國民黨政權的憤怒，共同為台美關係的延續所做的努力。

請繼續往下閱讀...

更重要的是，AIT的定位從來不是形式上的降格。一九七九年蔣經國第一時間得知美國將與我國斷交後，除了對美方提出嚴正譴責，真正的優先工作，就是確保台灣在安全、政治與各項互動上，仍能維持與美國等同層級的實質官方關係。因此，首任AIT處長人選的象徵意義格外關鍵。台美間取得默契，必須由曾任或相當於大使級的人出任，以彰顯美國對台實質態度不變。美方最終派出曾任新加坡大使、熟稔亞洲事務的葛樂士擔任首任處長。其後接任的李潔明處長，更由美國總統雷根親自接見後才出任，日後並轉任美國駐韓國、駐中國大使。兩位處長都與蔣經國互動密切。長年擔任AIT理事主席的丁大衛，也保留蔣經國與其往來家書，卸任後還邀集國務院退休外交官為蔣經國立傳，足證當年雙方互信與重量。

時至今日，AIT的館址、人員配置，甚至軍事人員進駐等運作面向，整體上與美國駐外使館相近。反觀國民黨為迎合中共論述，冷嘲熱諷去矮化AIT處長在台代表性，等同否定自身過往為穩住台美關係所付出的努力。回顧一九八〇年代，蔣經國為爭取大使級派任與台美實質關係耗費心力，不僅鞏固台灣安全，也讓美方得以運用影響力推動台灣民主化，成為台美關係史的重要一頁。如今國民黨走向親中反美，將過往路線棄如敝屣，恐怕連「小蔣」也難以同意。

（作者下台大政治學系博士生、高雄市民）

