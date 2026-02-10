自由廣場》桃機連續Mayday 繁忙運作下的安全考驗

◎ 陳重仁

桃園機場在短短四十八小時內，連續出現三個航班宣告「Mayday」，對旅客而言，這個字眼足以讓人心頭一緊，畢竟沒有人希望在新聞畫面或廣播中，看到自己搭乘的航班與緊急狀況連在一起。

乍看之下，這似乎只是個別航班遭遇突發狀況，但若從整體航空運作來看，連續出現Mayday，往往不是單一巧合，而是運作壓力逐漸累積後浮現的警訊。

當天因跑道使用受限，多架航班被迫在空中盤旋等待降落，燃油存量逐步逼近安全下限。機師依規以Mayday爭取優先降落，確保飛航與旅客安全。這並不是失敗，而是安全制度在關鍵時刻發揮作用。

真正值得關注的，是為何短時間內會有多架航班同時面臨類似處境，這反映的並非個別駕驗或單一航班的問題，而是機場長期處於高負載狀態。一旦遇到天候或跑道限制，延誤容易接連出現，等待時間被拉長，壓力也隨之升高。

在此情況下，第一線人員不得不更頻繁地動用最後防線來確保安全。對旅客而言，飛機最終平安降落固然是好消息，但連續出現Mayday，本身就代表整體運作已相當吃緊，安全空間正在縮小。相較之下，如成田、仁川等同屬亞太航線密集區的國際樞紐機場，往往會在高壓時段或條件受限時，主動減少同時進場的航班數量、拉開航班間距，讓整體運作保有調整空間。

簡單說，Mayday本身不是錯，而是一個提醒。如何在航班持續增加的情況下，讓機場在高負載時仍能穩定運作，是所有仰賴這座國門進出的旅客，都值得關心的事。

（作者是大學教師）

