自由廣場》從凍結到接管？ 中國經濟鐵幕時代來臨

2026/02/10 05:30

◎ 陳鴻達

去年底，中國以參與對台軍售為由，凍結廿家美國企業在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，並嚴禁中國境內的組織和個人與其進行任何形式的交易或合作。這意味著這些企業在華的所有銀行帳戶、合資股權、甚至未結清的應收帳款，都已被封鎖在中國境內。全盤分析後可發現，中國對西方的經濟鐵幕正快速落下。

這些企業到底犯了什麼滔天大罪，遭到中國如此嚴厲的處罰？原來這些企業參與了對台軍售，包括諾斯羅普．格魯曼等公司。過去各國對台軍售消息曝光後，中國大致上會有政治上的譴責，或是貿易上的報復，但近來則演變為一套精準的打擊工具。除了制裁參與對台軍售的美國企業，還針對十名美方企業高級管理人進行個人制裁。事實上，這也不是個案，去年八月中國也曾制裁兩家歐盟的銀行，理由是有兩家中國銀行遭到歐盟的制裁。那麼，這兩家中國銀行為何被制裁？因為他們違反歐盟對俄羅斯金融制裁的規定。

根據「中華人民共和國反外國制裁法」，任何組織均不得執行或者協助外國政府對中國公民採取歧視性限制措施，否則將採取必要的反制措施。也就是說各國企業若遵守美國對中國的晶片禁令，其在中國資產皆可被查封凍結。此外，中國也可能以智慧財產權與反壟斷等工具來「實質制裁」西方企業，以報復美國對華為與中芯的制裁。例如中國的《國務院關於涉外知識產權糾紛處理的規定》，外國企業若以知識產權糾紛為藉口，對中國進行遏制打壓，國務院有關部門可採取相應反制和限制措施。因此中國可停止對西方科技公司在中國的專利保護，允許中國企業合法使用其技術而不必支付授權費。而外企若一旦被列入「不可靠實體清單」，其在中國的研發設備與實驗室資產可能面臨被「實質接管」。

從最近的趨勢來看，傳統的投資保障協定在中國可能虛有其表，也加劇了外國企業在中國經營的不確定性。過去冷戰時期的鐵幕，限制了鐵幕內人民的自由民主，現在經濟鐵幕則是斷絕了西方企業的退路。

（作者是台灣金融研訓院金融穩定中心主任）

