自由廣場》黎智英20年重判 對一國兩制的公開處決

2026/02/10 05:30

◎ 康駿銘

經過長達近五年的羈押與漫長的司法過程，北京終於在高市早苗取得壓倒性勝利的時刻，對黎智英以《國安法》重判廿年刑期，幾乎等同判處終身監禁，也等同公開處決中共曾經在國際面前對香港承諾的所謂「一國兩制」。黎智英比任何人都更熟知中共的手段，縱使他完全有條件離開香港，保住自身的財產與自由，但在香港面臨腥風血雨之際，他仍選擇留下來，以一名企業家、媒體創辦人的身分，站在風暴最前線，以可預期的難堪下場，身體力行地實踐自身信仰，向世界發出最清晰、也最沉痛的警示。

黎智英創辦的壹傳媒，在香港新聞自由與民主發展的歷史中，無庸置疑地扮演著關鍵角色，在中國長期政治與經濟雙重施壓下，始終拒絕向權力低頭，拒絕自我審查，持續揭露權貴醜聞、批判政權作為，維護香港市民的知情權，將傳媒的公共責任置於純粹商業利益之上，是多年來力抗親中傳媒的勇士，自然成為北京深惡痛絕的眼中釘。

黎智英被指控的所謂犯罪行為，包括與外國政界人士接觸、接受媒體訪談、發表公開政治評論等，本來都是長年受到香港法律保障的基本自由。然而，北京強行植入的港版《國安法》，以超高的法律地位凌駕於《基本法》原有的新聞與言論自由保障之上，不但可以指定法官、任意詮釋，甚至能溯及既往，是完全背離香港原有法治精神的萬用罪名。實際上，黎智英以及多名《蘋果》前高層真正的「罪行」，是妨礙中共全面奪取「筆桿子」。

香港的法律已成為配合北京政治需要的武器，從黎智英、林卓廷等反送中相關案件，到宏福苑大火後，連質疑圍標、貪污等問題，都能被延伸為違反國安法的理由，人權不再受到法律保障，任何反對、不滿與質疑，都可以被冠上罪名，由上而下、毫無制衡地運作，這才是真正的司法迫害。

再看看台灣，民眾黨經常刻意偷換概念，將「司法迫害」指控當做操弄民粹的廉價政治手段，偽造其為反對而反對的正當性，一旦司法迫害被濫用為政治動員工具，社會將逐漸喪失辨識真正司法迫害的能力。未來恐將造成台灣難以逆轉的結構性傷害，這才是台灣人必須嚴肅面對的課題。

（作者是港裔台灣新住民）

