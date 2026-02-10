自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從核嚇阻到體系嚇阻 台海的高維度博弈

2026/02/10 05:30

◎ 張厚光

近年來，台海情勢給台灣社會的感受只有一個字：緊。軍演密集、言辭對抗升高、軍機飛行路線一次比一次逼近，彷彿戰爭隨時可能發生，但若只停留在表層的軍事動作，卻很容易錯判局勢。事實上，當前兩岸關係，早已非傳統的軍事對峙，而是一場高度理性的「非暴力博弈」。

冷戰時代的和平，靠的是核武帶來的「相互保證毀滅（MAD）」；而今日的台海，則進入另一種更高維度的恐怖平衡──體系性崩潰的代價。一旦衝突爆發，受到衝擊的不只是軍事力量，而是全球半導體供應鏈、航運保險、金融市場與產業布局。換言之，戰爭不再是「戰後承擔」，而是「開戰即全面失血」。

這也是為何表面上看似升高對抗，實際上卻停留在「逼近但不跨越」的狀態。這正是戰略學所稱的「邊緣政策（Brinkmanship）」：雙方不斷測試對方底線，但真正的目的，不是越線，而是利用逼近底線的過程，換取內部政治動員與對外談判籌碼。在這樣的賽局中，關鍵字不是「勝負」而是「成本」。當衝突的代價高到連勝利者都無法承受，和平就不再來自善意，而是來自精算。這種狀態可稱為「成本共生」，亦即彼此高度不信任，卻又被同一套體系牢牢綁住。

對台灣而言，真正的風險，並不在於對方是否夠兇狠，而在於我們是否看錯局、用錯力。把強硬言辭誤讀成即將開戰，容易製造社會恐慌；但把長期未爆發的衝突誤解為安全無虞，則會削弱自身準備。這兩種錯誤，代價同樣高昂。真正成熟的安全思維，不是一天到晚問「會不會打」，而是「如果任何一方想動手，他要付出多大的代價？」答案若是「大到不可承受」，那才是有效的嚇阻。

因此，台灣需要的不是無限上綱的口號，而是清楚的戰略語言；不是什麼都往同一個名詞裡塞，而是讓每一分資源，都用來提高對方的誤判成本、拉長決策時間、強化社會與產業的韌性。在這場長期賽局裡，最高明的戰略，從來不是消滅對手，而是讓對手明白一件事：動你，不值得。

（作者服務於漢翔航空）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書