自由廣場》從核嚇阻到體系嚇阻 台海的高維度博弈

◎ 張厚光

近年來，台海情勢給台灣社會的感受只有一個字：緊。軍演密集、言辭對抗升高、軍機飛行路線一次比一次逼近，彷彿戰爭隨時可能發生，但若只停留在表層的軍事動作，卻很容易錯判局勢。事實上，當前兩岸關係，早已非傳統的軍事對峙，而是一場高度理性的「非暴力博弈」。

冷戰時代的和平，靠的是核武帶來的「相互保證毀滅（MAD）」；而今日的台海，則進入另一種更高維度的恐怖平衡──體系性崩潰的代價。一旦衝突爆發，受到衝擊的不只是軍事力量，而是全球半導體供應鏈、航運保險、金融市場與產業布局。換言之，戰爭不再是「戰後承擔」，而是「開戰即全面失血」。

這也是為何表面上看似升高對抗，實際上卻停留在「逼近但不跨越」的狀態。這正是戰略學所稱的「邊緣政策（Brinkmanship）」：雙方不斷測試對方底線，但真正的目的，不是越線，而是利用逼近底線的過程，換取內部政治動員與對外談判籌碼。在這樣的賽局中，關鍵字不是「勝負」而是「成本」。當衝突的代價高到連勝利者都無法承受，和平就不再來自善意，而是來自精算。這種狀態可稱為「成本共生」，亦即彼此高度不信任，卻又被同一套體系牢牢綁住。

對台灣而言，真正的風險，並不在於對方是否夠兇狠，而在於我們是否看錯局、用錯力。把強硬言辭誤讀成即將開戰，容易製造社會恐慌；但把長期未爆發的衝突誤解為安全無虞，則會削弱自身準備。這兩種錯誤，代價同樣高昂。真正成熟的安全思維，不是一天到晚問「會不會打」，而是「如果任何一方想動手，他要付出多大的代價？」答案若是「大到不可承受」，那才是有效的嚇阻。

因此，台灣需要的不是無限上綱的口號，而是清楚的戰略語言；不是什麼都往同一個名詞裡塞，而是讓每一分資源，都用來提高對方的誤判成本、拉長決策時間、強化社會與產業的韌性。在這場長期賽局裡，最高明的戰略，從來不是消滅對手，而是讓對手明白一件事：動你，不值得。

（作者服務於漢翔航空）

