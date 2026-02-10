自由廣場》為所應為 堅守國家利益／高市必獲選民高票回應

◎ 林逸民

日本首相高市早苗去年十月藉由與日本維新會結盟而能取得過半席次就任，然而在國會各委員會中仍經常受在野黨無理阻撓，為了在變化多端的國際局勢中能有效領航日本，大膽訴諸民意，解散國會重行選舉。

一開始，民意也並非完全支持，許多日本選民認為新內閣才剛上任就急著改選，勞師動眾。高市早苗親上第一線，向全日本選民說明改選的必要性，主張要打造富強的日本，讓努力的人都有收穫，打動了日本選民，在寒風大雪中出門投票，進入投票所時，身上都還積著雪，一票一票投給了高市早苗領導的自民黨。

選舉結果顯然遠超過自民黨本身的預期，因為自民黨不分區名單提名不足，平白將十四席名額讓給在野黨，不然自民黨將有三三〇席。即使可惜了這十四席，仍然以三一六席超過三分之二席次修憲門檻，創下自民黨席次最高的歷史紀錄。若加上執政聯盟的日本維新會，更超過四分之三席次。

這樣的結果證明：政治為所應為，以國家利益為優先，思考長期永續生存富國強兵的國家戰略，懇切地向選民說明改革的必要性，並親自堅定領導改革，人民真正能感受到國家走向正確方向，必將全力支持。

世人公認高市早苗是安倍晉三傳人，賴清德總統與安倍首相之間則有同為李登輝傳人「後輩」與「先輩」之誼，高市早苗在選舉過程中不斷強調支持台灣，質疑「台灣有事」論的主砲手岡田克也，則慘遭敗選。選舉最後階段，台積電的魏哲家赴日力挺高市早苗，台積電所在的熊本，自民黨不負所望全取所有席次。因此這次也可說是台灣的勝利。

此次改選最大苦主則是立憲民主黨，與公明黨組成中道改革聯合，在選區大量滅頂，不分區又都分配給公明黨人，導致席次減少超過一百廿席。這固然有選舉策略錯誤的成分，但最大原因還是，立憲民主黨在國會對高市早苗內閣質詢時，總是高唱偏頗親中立場，有如中國喉舌的嘴臉，讓日本選民極度厭惡，才會一口氣徹底淘汰。

美國總統川普也立即祝賀自民黨取得壓倒性勝利，表示很榮幸能夠為高市早苗背書，祝福她在「推行保守、以實力求取和平的議程取得巨大成功。熱情投票的美好日本人民，將永遠獲得我的強而有力的支持。」

台灣的在野黨最喜歡鼓吹疑川論、疑美論，殊不知，要取得川普堅定不移的支持，最光明正大也最確定的辦法，就是堅定對抗中國，全力以實力求取和平，必然永遠獲得川普強而有力的支持。至於成天要跟中國唱和，甚至充當中國喉舌，那不只是將遭川普白眼、關稅制裁，也必然遭到選民的唾棄。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

