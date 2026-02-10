自由廣場》珍惜美國國會的跨黨派挺台力量

◎ 高碩泰

一向關心台海安全和平的美國國會跨黨派領袖近日相繼發聲，對我行政院提出國防特別預算條例一再被反對黨在立法院卡關，深感不解，並使用「極度失望」和「無異玩火」等字眼，呼籲我朝野政黨善意合作，投資自身國防。台美一九七九年斷交以降，我不論藍綠執政，均深耕對美國國會工作，卓然有成且有目共睹。這些重量級國會人士的高度關切與類似發言，不僅罕見，且毋寧是個警訊。

這些國會人士包括甚具影響力的參院共和黨籍軍事與外交委員會主席、以及兩會的民主黨籍資深議員，還有「參院台灣連線」前主席及多次公開挺台的關鍵議員，加上國會研究處提供議員作為問政參考的最新台海情勢報告等，言下似不無懷疑台灣的自我防衛決心與意志，甚至台美安全夥伴的互信基礎。此種氛圍倘在華府悄悄生成而引起誤讀，或遭有心人士蓄意操作而擴散，其效應恐不宜等閒視之。

請繼續往下閱讀...

台灣近半世紀來在沒有正式邦交的情況下，在國會兩院兩黨擁有的長足友誼、人脈與支持，華府外交圈莫不稱奇並欣羨。參院共有一百位議員，每州各產生二位，任期六年，本屆會期「參院台灣連線」成員共達卅一位（共和黨十九位，民主黨十二位），另眾院全部四百卅五位議員，依各州人口比例選出，任期兩年，本屆「國會台灣連線」人數計達一百卅位（共和黨七十位，民主黨六十位），兩個連線加總的「死忠」粉絲，約達全部議員三成，允為國會類似性質中數一數二規模的次級團體。

至於沒有參加連線卻堅定友台的參眾議員也不在少數，他們分別基於民主人權價值理念、選民利益或國安外交政策立場而挺台。這是台灣朝野各界、我駐美團隊、一代代外交前輩及旅美鄉親僑胞，長期在華府與議員選區奔走不懈，與兩黨各派平衡交往，點點滴滴深耘灌溉的成果，絕非不勞而獲。

當親台的跨黨派議員罕見發表對台灣自我防衛議題的期許之際，我國內少數政治人物似不宜流於情緒反譏或率爾質疑其發言動機，允宜設法溝通，消弭誤解，去異求同。徵諸川普總統的第二任期，強勢回歸，白宮獨大，國會制衡角色相形弱化，但台灣藉著優良品牌，幾十年來在美國國會建立了正面圖像與口碑，厚植成為在華府重要的政治資產與洽助管道，適足確保台美堅實穩健的互信夥伴關係。這項心血成果得之不易，也不容被輕易折損，現階段更須兢兢業業，珍惜國會跨黨派的挺台力道。

（作者曾任駐美代表）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法