社論》迎接高市早苗時代來臨

日本眾議院選舉，高市早苗領導的自民黨獲「劃時代的勝利」，得到三百一十六席，逾全院四百六十五席的三分之二，是戰後大選單一政黨席位最高紀錄；加上執政聯盟的維新會三十六席，已在眾院掌握法案再議決權與修憲發議主導權，開創長期執政的可能，迎來「高市時代」，也牽動對外戰略。基本上，高市師承前首相安倍晉三，以英國前首相柴契爾夫人「鐵娘子」為範，強調傳統價值，高舉保守主義、親美大旗，得到選民高度授權，相較於在野的中道改革聯盟大敗，凸顯了民意的向背。

這次選舉，從解散眾院到投票日，只隔十六天，創戰後最短紀錄。投票日嚴寒大雪，也未改變高市如虹的氣勢；這場高風險政治決斷，成敗全押在她的高人氣，被稱豪賭。高市的盤算，是在人氣正旺的時候，打鐵趁熱，解散眾院，帶動選情，以穩定高市政權基礎，確保國會運作主導權，不必在總預算、強化安保等議題飽受在野黨掣肘。她為此不惜以自身去留為賭注，宣示自民黨若改選後席次未過半，將不續任首相。

打破日本政壇傳統男性主導的「玻璃天花板」，成為首位女性首相的高市，成功並非偶然。她以「崇高雄渾」為座右銘，從政基本態度是懷有崇高理想與雄心壯志。表現於日常，以勤勉打拚備受稱讚。她曾告訴國會，為準備國會答詢，凌晨三時起身研讀資料，幕僚團隊隨時待命討論答辯內容；她「工作、工作、工作、工作，讓我為大家努力地工作吧！」更是日本人勤奮拚鬥精神的表徵。維新會去年十月同意與自民黨聯合執政，即因吉村洋文代表在兩人會面時，感受高市事先研讀並回應其主張的真誠、傾聽。

「高市旋風」所向披靡，也因擔任首相以來，展現的個人風格與魅力。她強調傳統價值的保守主張，引發黨內大老共鳴，有效鞏固黨保守的基本盤，重新喚醒沉靜已久的修憲目標。她認真工作、形象清新、演說果決率真、善於經營社群媒體，與川普互動如兄妹、和南韓總統同台打鼓、以義大利語為來訪女總理唱生日快樂歌；住在議員官舍，親自照料中風、行動不便的丈夫，展露日本女性堅毅溫柔特質；加上年輕曾是重金屬樂團鼓手和主唱、玩重型機車，愛用的皮包、鞋款、文具、蝦味仙貝，都受追捧搶購，「早苗瘋」顯現在年輕族群有如流行偶像或明星的萬人迷。

她的保守主義與親美立場，川普熱烈回應：不僅選前為高市背書，大讚她是「堅強、有力且睿智的領袖」，也是「熱愛國家者」，期盼下月在白宮相會；選後賀詞祝她「推動保守、以實力求和平的施政議程大獲成功」、「優秀的（日本）人民將永遠得到我強而有力的支持」。強化日美同盟之外，高市在「台灣有事」事件所展現的堅毅，更令人激賞。眾院答詢時她說，相關情況「可能構成存亡危機事態」，日本可行使集體自衛權；道出日本基本立場，卻招致中國無理取鬧，祭出經濟報復等措施，且發動輿論、外交及認知戰，要她收回所言。她堅定不移，日本公眾也以高度民意支持，加上這次大選投票力挺；在眾院糾纏並要她撤回所言的在野黨議員岡田克也，因此落選。

掌握眾院偌大優勢，也有助高市推動國家正常化，包括修訂「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」、「防衛力整備計畫」等「安保三文件」，並提高防衛經費占比為GDP的二％；其目標在力推日本從戰後受限的「和平國家」，走向自主行使防衛權的「正常國家」。此外，民生經濟是主政者必然的挑戰，物價及生活成本上升、經濟景氣、薪資停滯、弱勢日圓、社會保障，是當今公眾最關切的議題；高市以「富裕而強大的日本」為號召，提出「負責任的積極財政」、消費稅減稅措施等政策，也是亟需落實的要務。

對我國來說，高市時代來臨，是台日關係再深化的良機。她去年四月來訪，曾強調認同安倍的「台灣有事就是日本有事」，關注台海和平穩定，不容以武力或脅迫改變現狀，不讓台灣「變成第二個香港」。她還指出，若「台灣有事」而進入戰爭狀態，日本或難以出兵，但可以增進實質關係、加強情報資訊交換，做好狀況模擬，形成準軍事同盟。另外，台日還可強化半導體、AI、太空開發等合作。台積電熊本二廠提升為三奈米晶片生產，是最新例證。

川普盛讚高市堅強，熱愛國家，提高國防預算，強調優秀的人民得其支持。這些要素，也正是現今台灣所應強調的。

