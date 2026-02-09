自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》等待復活的「台灣首都之歌」

2026/02/09 05:30

◎ 陳維寧

台灣首都台北市，世界的都市

美麗觀音山，永流的淡水河

台灣首都台北市，文化的中心

為著自由開放，大台北走首先

啊～ 偉大 大台北

啊～ 美麗 淡水河 觀音山

台灣首都台北市，世界的都市

祖先來台灣，建設新生活

台灣首都台北市，政經的中心

為著人權開放，大台北走首先

台北美景躍上國際焦點！筆者曾投書貴版《北市交虧欠的「大台北進行曲」》，這首郭芝苑大師的愛國力作，被曾獲贈樂譜的李鴻禧教授推崇應作為台北市歌。隨著歌詞的失而復得，是該讓它復活了！

四百年前西班牙人佔領北台灣時，台北只是少數凱達格蘭人棲息的沼澤之地。自明永曆年間漳州人開墾北投肇始，各地陸續有不同移民聚落進駐，形成台灣特有且文化多元的複核心類型城市。

淡水河是全台唯一能四季行船的大河，帶動茶、樟腦等貿易，各國領事館及洋行接踵而至，現代化建設更快速發展。於是政治軸心翻轉，清末以降皆以台北為首都（曾為大清最進步之地）。

在任一處都可輕易遠眺山景，是全球首都罕見的生態優勢。文史專家莊永明曾感嘆當年遠見不夠，在升格直轄市時應納入北縣更多地區，例如：舊台北港（即曾為台灣最大商港的滬尾港）所在地的淡水，才是完整的首都概念。

其扣合首都自然人文歷史的歌詞，遠勝過日治及戰後兩版的台北市歌（後者三段歌詞因台獨、紅色聯想，竟被禁唱兩段）。惜因阿扁市長連任失利，僅在扁總統任內由國家交響樂團演出過一次。隨後郭回應樂壇建議，寫了改編版《台灣頌》，也因當時時代需要。

如今「越在地，越國際」已成普世價值，郭家對其復活樂觀其成。無可取代的首都之歌以原貌重現，此其時矣！

（作者為郭芝苑臉書社團版主）

