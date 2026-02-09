自由廣場》胡，怎麼說）《世紀血案》包藏為極權劊子手還魂的禍心

◎ 胡文輝

電影《世紀血案》自曝極惡企圖，就是透過電影，將「林宅血案」重編、改造、扭曲、影射、重構、鋪陳，為當年國民黨政權用國家暴力劊子手，犯下慘無人道凶殘殺害無辜人民的巨大罪行，脫罪、卸責、洗白！

《世紀血案》更是境內外中共勢力極惡圖謀台灣的徵兆之一，它既為舊專制極權政權（中國國民黨）統治台灣的萬惡歷史洗白，更為新專制極權政權（中國共產黨）未來進佔台灣鋪路，因此，赤藍勢力合拍，殘忍踩踏林宅血案受難親人的悲慟，台灣人為此猶含悲之時，就急藉電影製造偽史，準備為專制極權政權暴力劊子手幽靈還魂。

專制極權政權必須靠國家暴力劊子手維穩，既要讓人民恐懼服貼，又要東遮西掩維持表相乾淨，《世紀血案》披著電影藝術外衣的背後，我們彷彿依稀看到它引出了一個專制極權政權的巨大暴力劊子手幽靈，在台灣上空飄盪，這個劊子手幽靈正由藍轉赤準備復活，在舊（國）、新（共）兩個來自中國極權政權銜接過渡時期，幻化為內赤外藍白三色，伺機重現恐怖統治！

一九八〇年二二八當天林義雄家發生慘絕人寰血案，雖非眾目睽睽，卻在國民黨政權多個情治單位二十四小時交互重壘嚴密監控下發生，指揮國家暴力劊子手的罪魁禍首，除了國民黨層峰權力核心圈，還能有誰？

但據傳出的《世紀血案》電影劇情版本竟抄襲當年警總編造的謠言之一，偽稱海外台獨、島內台獨自相殘殺，還影射已過世的史明涉嫌，不但匪夷所思、更無任何跡證，連當年警總發言人徐梅鄰都不敢公開講的，四十六年後，他長居中國的孫子徐琨華身兼編劇及導演，卻編出那樣的電影劇情，明擺的就是企圖改造台灣人民的慟史，發動認知戰，製造台灣內亂。（記得當年無端被情治單指涉嫌重大的大鬍子家博嗎？甚至游錫堃等也曾莫名遭誣。）

《世紀血案》從開拍到殺青，從未知會血案受難者家屬林義雄夫婦，根本就是以橫柴入灶強暴手段造成二度重傷害。本片投資者及編導的中國背景濃厚，拍這種片子當亂台工具，背後主子是誰？不言自明。

我的觀察結論就是，本片的出現是極權暴力劊子手幽靈在台灣藉屍還魂的一個惡兆，新復活的極權劊子手幽靈已非只由中國國民黨原權貴集團構成，背後更附著中國共產黨政權的操控，包藏的禍心，就是打著藝術創作自由的旗號，搶佔台灣重大事件歷史的敘事及詮釋權，為中共政權未來侵略併吞台灣後的專政做前期準備。

（作者為資深媒體人）

