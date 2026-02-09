自由廣場》國民黨「鼓掌政治」 在雲林回來了

◎ 郭索

近日中國國民黨雲林縣黨部在沒有初選、沒有民調、沒有公開徵詢黨員與縣民意見的情況下，只靠一場會議中的「拍手通過」，就宣布由張嘉郡代表參選縣長。程序的缺席，讓這場提名在一開始就失去了民主的正當性，也讓雲林地方政治暴露出一種令人不安的威權操作邏輯。

所謂拍手通過，從來不是民主的象徵，而是專制政治最熟悉的儀式。當眾人被引導鼓掌，結果便被包裝成共識，異議在聲浪中自動消失。這種場景，與北京人民大會堂裡為中共國家主席習近平一致鼓掌的畫面高度相似。形式上熱鬧，實質上卻是權力單向運作，不需要辯論，也不需要被代表者的同意。

民主政治的核心，在於競爭與選擇，而不是事後接受。雲林不是沒有更懂產業、更具行政能力、更受地方認同的人選，但所有可能性，在拍手聲中被一次性封殺。沒有比較，就沒有優劣；沒有競爭，就沒有責任。當程序被刻意省略，結果只會服務既定權力，而不會回應民意。

更值得警惕的，是縣黨部角色的徹底錯置。縣黨部原本應是整合黨內意見、反映基層聲音、確保提名公平的平台，卻淪為替特定人選背書的舞台當地方政治只剩下一個家族、一條路線與一種拍手文化，受損的不只是政黨形象，而是民主制度本身。這樣的操作，與中共長年奉行的內定邏輯並無本質差異，只是披上了地方自治與政黨程序的外衣。

如果在台灣，仍有政黨相信掌聲可以取代民意，那麼這不只是黨內民主的崩壞，而是對地方人民的公開輕蔑。雲林不缺人才，也不缺選擇，真正缺乏的，是被尊重、被詢問、被納入決策的權利。民主不是走過場，人民更不是用來陪襯的背景音效。

（作者為自由評論者）

