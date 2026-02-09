自由廣場》與台灣人民作對 擋軍購盼來「鄭習會」？！

◎ 田豐文

據自由時報獨家披露，來自北京消息，中國「對台工作會議」將討論「鄭習會」的籌備作業，鄭習會預定三月中舉行，幾乎已排上行程。對此，中國國民黨發言人回應，目前尚無訊息，報導均屬臆測。

中國國民黨黨主席鄭麗文殷切盼望「鄭習會」，日前指派副主席蕭旭岑率團赴中，面見了國台辦主任宋濤及全國政協主席王滬寧，除了外界質疑可能向中國報告擋軍購及相關國安法案外，應該也是為鄭習會鋪路，現在看來好像就是這回事。只是，中國在九日舉行的「對台工作會議」，除要求國民黨繼續為反對而反對外，也擬定諸多方針，擺明直接介入年底的地方九合一選戰。

鄭麗文為了鄭習會不惜與台灣人民作對，似乎把鄭習會列為最優先事務。因為民進黨日前已提名立委蘇巧慧、何欣純競選新北市及台中市長，但國民黨延宕至今未決定，黨中央宣布三月底將進行江啟臣與楊瓊瓔民調，決定台中市人選，新北市則毫無進展。連台中市長盧秀燕公開向鄭麗文主席喊話，三月底民調「太晚了」，江啟臣也直言民調時間沒有共識，但鄭不為所動。

台中市就是姐弟之爭、新北市則為兄弟之爭，再讓黃國昌過水，人選很明確，鄭麗文卻擺爛，讓支持者憂心不已，難道市長提名也要看中國臉色？鄭掌權已不得民心，處處受制於中國，這樣的黨主席，只會讓國民黨走回頭路，鄭不倒，國民黨不會好。

（作者為公務員）

