自由廣場》從川普重排軍售順位 看台灣戰略責任

美國總統川普近日簽署行政命令，要求重新調整武器出口排序，優先提供支出高、具戰略性的國家。美國學者指台灣應符合華府所認定的「優先」資格，但前提是台灣國會必須通過相關軍售預算。但這話，與其說是對台灣的善意保證，不如說是一明確的政策考題。

首先，這項行政命令不是美國對特定盟友的政治宣示，而是川普「交易型安全觀」的延伸。美國是否提供武器與安全合作，評估的不是情感、價值或道義，而是願意為防衛付出成本、能強化美國整體戰略布局、及國內的政治體制是否能把承諾轉化為可執行的預算。

從戰略位置來看，台灣無疑具備高度價值，直接影響解放軍向西太平洋投射力量，也牽動日本、菲律賓等盟友的安全縱深。這是為何華府長期將台海視為印太戰略的關鍵節點。然而，正因為台灣的重要性極高，美國對台灣的「可靠度」要求也相對嚴格。

但美國學者點出「立法院通過軍售預算」作為前提，這並非技術性提醒，而是直指華府長期的隱憂：台灣是否是一個能穩定履行防衛承諾的夥伴。對華府來說，問題從來不是「台灣值不值得幫」，而是「幫台灣會不會變成一筆政治與戰略上的模糊投資」。

因此，台灣應就此項訊息，重新校準對美談判的優先順序。

第一，必須把防衛預算的穩定通過，視為對外戰略訊號，而非單純的內政爭議︰無論政黨立場為何，若連防衛投資都無共識，將難以說服美國在關鍵時刻承擔更高風險。

第二，在軍事合作上，台灣應評估聚焦「立即改變戰場結果」的能力︰如指管通資整合，以及快速交付的系統與後勤支援。這樣的選擇，不僅符合台灣的實際防衛需求，也符合美國希望降低介入成本的戰略計算。

第三，台灣對美態度應更加成熟︰既不必過度期待美國給予安全保證，也不應陷入動輒質疑「美國是否棄台」的情緒循環。而真正有利的策略，是讓台灣成為一個美國「不敢失去、也無法忽視」的夥伴。

總結，川普重排軍售名單，對台不單是利多消息，也是一面鏡子。照見的是美國衡量利益時所使用的計算尺。問題不在於台灣是否被排在前面，而在於台灣是否已經讓自己成為「排在前面是理所當然」的選項。

（作者為國防工業發展基金會列管軍品評鑑中心評鑑委員、台灣智庫諮詢委員）

