自由廣場》道歉不夠《世紀血案》不應上映

在上萬網友發起、響應拒看後，取材自林義雄家滅門血案的《世紀血案》劇組製作終於發出聲明稿道歉了。但，這是真心道歉、還是僅僅是為了止血？

一九八〇年二月廿八日，美麗島事件的軍事法庭第一次開調查庭，被以叛亂罪拘禁的林義雄先生候審，太太方素敏也在法庭等待旁聽。當天卻發生了震驚全台的「林宅血案」，林義雄六十多歲的母親以及七歲的雙胞胎女兒在家中被刺殺死亡，另九歲女兒奐均被刺六刀重傷，此案至今仍未偵破。這件泯滅人性幾近滅門的血案，是林義雄家以及所有有人性台灣人心中永遠的傷痛。不料，竟有製作公司在未獲林義雄先生及家人授權下，拍攝成「福爾摩斯式」的偵探懸疑片。

未獲林義雄先生及家人授權（甚至有人稱製作公司是欲拜訪林家被拒）下，還敢以商業電影形式改編拍戲。二月一日殺青記者會，演員們竟然談笑風生地拍照宣傳。這實在不是「憤怒」兩個字所能形容的。

終於道歉了。署名「費思兔文化娛樂股份有限公司」和「風尚國際文化傳媒股份有限公司」，以劇組名義發一張聲明稿道歉。但，兩家公司這種道歉方式比演員簡嫚書、黃河、楊小黎、李千娜等人的道歉更令人無法接受。

筆者誠摯建議，負責籌劃的製作人及相關人員出面道歉，並且宣布認賠不予發行，或許才能得到台灣社會的諒解。

（作者為精神科醫師）

